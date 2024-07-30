Ukraynalı tankçılar, NATO tarafından eğitiliyor

Ukraynalı tankçılar, Polonya’daki bir askeri tesiste NATO müttefiki Polonya ve Norveç’ten eğitmenlerce eğitiliyor.

Ukraynalı tankçılar, NATO tarafından eğitiliyor

Polonya'daki bir askeri eğitim tesisinde Ukraynalı tankçılara Müttefikleri Polonya ve Norveç'ten gelen eğitmenler tarafından güçlü Leopard 2A4 ana muharebe tankının kullanımı ve bakımı öğretiliyor.

NATO’dan yapılan açıklamada, "Leopard 2A4 ana muharebe tankı, aralarında Norveç ve Polonya'nın da bulunduğu pek çok NATO ordusunun temel dayanak noktasıdır ve eğitmenler Ukraynalı kursiyerlere eğitimlerinde kendi kendilerine daha yeterli olma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Eğitim, 'ya destek amaçlı Avrupa Birliği Askeri Yardım Misyonu'nun (EUMAM UA) bir parçası olup Ukrayna Ordusu'nun 'ya karşı savunmasını desteklemek üzere tasarlandı.

NATO Müttefikleri, Washington Zirvesi'nde önümüzdeki yıl içerisinde Ukrayna'ya asgari 40 milyar euro tutarında askeri yardım sözü vererek desteklerini arttırmaya devam ediyor.

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