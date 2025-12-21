Ukraynalı üst düzey yetkili FBI'dan koruma talep etti iddiası

Ukrayna merkezli Zerkalo Nedeli gazetesinin haberine göre eski Savunma Bakanı ve halen Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı olan Rustem Umerov’un, iş insanı Timur Mindich ile bağlantılı yolsuzluk dosyası nedeniyle Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) karşısında kendisini savunmak için FBI Başkanı Cash Patel ile kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.



Haberde, söz konusu görüşmenin Türkiye üzerinden kurulan kanallar aracılığıyla organize edildiği, toplantıya ayrıca Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Aleksandr Poklada’nın da katıldığı belirtildi.

PATEL GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI

Kaynaklara göre bu görüşmede, FBI’ın Mindich dosyasında NABU’ya herhangi bir uzmanlık, soruşturma veya teknik destek vermemesinin talep edildiği konuşuldu. Haberde, görüşmenin içeriğinin Beyaz Saray’a ulaşmasının ardından FBI Direktörü Patel’in ciddi şekilde sorgulandığı ileri sürüldü.