Ukraynalılar ABD Büyükelçiliği önünde Trump'ı protesto etti

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride ABD Başkanı Donald Trump protesto edildi.



Reuters'ın haberine göre Kiev'de yaşayan Amerikalı Gregory Huey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump kılığına girmiş iki kişinin yanında "Trump Rusya'yı Önceliyor" yazılı bir pankart taşıdı.



Huey Reuters'e verdiği demeçte “Mevcut Amerikan Başkanı Amerikan değerlerini temsil etmiyor: demokrasi, özgürlük ve adalet değerlerini” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump 14 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı verimli görüşmelerin ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için “çok iyi bir şans” olduğunu söylemişti.