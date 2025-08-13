Ukraynalıların savaş hakkında fikri değişti: 3 yılda keskin fark

Gallup’un son anketi, Ukraynalılar arasında Rusya’ya karşı savaşın müzakerelerle bitirilmesini isteyenlerin oranında keskin bir artış olduğunu ortaya koydu.



Araştırmaya göre, 2025 Temmuz’unda yapılan ankette katılımcıların yüzde 69’u, savaşın “en kısa sürede” müzakereyle sona erdirilmesini destekledi. Bu oran 2024’te yüzde 52, savaşın başladığı 2022’de ise yalnızca yüzde 22 idi.



Destek azalması tüm yaş, bölge ve demografik gruplarda gözlenirken, halkın çoğu çatışmaların yakında biteceğine inanmıyor. Katılımcıların dörtte biri savaşın bir yıl içinde sona ereceğini düşünürken, yalnızca yüzde 5 bunu “çok olası” buluyor.



ZELENSKİ'YE DESTEK YENİDEN YÜKSELDİ



Anket, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin halk desteğinin de arttığını gösterdi. Zelenski’nin onay oranı yüzde 67’ye yükselerek geçen yıla göre 7 puan artış kaydetti. Bu oran, savaşın başındaki yüzde 84’lük desteğin altında olsa da selefi Petro Poroşenko’nun aldığı destekten çok daha yüksek.



ALASKA ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK TABLO



Bu bulgular, cuma günü Alaska’da yapılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin–ABD Başkanı Donald Trump zirvesi öncesinde önem taşıyor. Zelenski’nin katılmayacağı toplantıda, olası bir ateşkesin toprak karşılığı yapılıp yapılmayacağı kritik tartışma konusu.



Ukraynalı analist Viktor Kovalenko, bazı doğu bölgelerinin resmî tanıma olmadan Rusya kontrolünde kalmasının hem anayasaya aykırı olmadığını hem de Zelenski’yi iç protestolardan koruyabileceğini belirtti.



Zelenski ise Rusya’nın cephe hattında birliklerini yeniden konuşlandırdığına dikkat çekerek, Putin’in barışa hazır olmadığını ve Beyaz Saray’ın bu kritik görüşme için net bir stratejisi bulunmadığını savundu.