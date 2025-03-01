Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Beyaz Saray'da yapılması beklenen nadir mineral anlaşması öncesi canlı yayında milyonların önünde tartıştı.

Zelenski'nin yalnız oldukları yönündeki açıklamalarına Trump, "Yalnız değildiniz. Aptal başkanımız aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik. Size askeri teçhizat verdik. Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş 2 hafta içinde biterdi" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmanın ardından beklenen ortak basın toplantısı yapılmadı ve anlaşma imzalanmadı. Zelenskiy ise Beyaz Saray’dan ayrılarak Washington’daki programlarını iptal etti.



Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski’in birlikte fotoğrafını paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta açıklama yapılmazken Zelenski’in Erdoğan’ın şemsiye tuttuğu şemsiyenin altında olduğu bir fotoğraf seçildi.