Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Rusya'nın kayıpları 1'e 10 oranında daha fazla

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısına ve sınırlarda yaşanan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ukrayna’dan çıkanlar ve sınırlarda çıkmak için bekleyenlerin olduğunu belirten Bodnar, “Bu sabah aldığım verilere göre, dün 500 bin kişi halihazırda sınırları geçti. Bazıları yakınlarının yanına ya da kendi evlerine gitti ancak büyük çoğunluğu mülteci olarak sığınacak yer arıyor ve komşu ülkeler bu konuda bize yardımcı oluyor. dedi.



Bodnar, insanların yaşadıklarını “dramatik” ifadesiyle nitelendirerek, “Dünya olarak bu kanı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ancak Ukrayna pahasına değil” diye konuştu.



Sınırlarda en büyük problemin uzun kuyruklar olduğuna dikkati çeken Bodnar, “Ülkemizde şu an sıkı yönetim var ve erkeklerin orduya katılması için ülkeden ayrılmalarına izin verilmiyor. İkinci konu ise bu kadar sayıda insanın geçmesine imkan vermeyen sınır kapılarının kapasitesi.” ifadelerini kullandı.



Komşu ülkeler ve çeşitli yardım kuruluşlarından da sınırda bekleyenler için destek gördüklerinin altını çizen Bodnar, şunları söyledi:



“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bu insanlar için destek gördük. Romanya sınırı yakınlarındaki Çernivtsi bölgesindeki Ukraynalılar da yardım ediyor. Sınırın diğer tarafında yani komşu ülkelerde iyi barınma ve iyi muamele var. Komşularımızdan ve diğer ülkelerden aldığımız tüm bu destekler için müteşekkiriz.”



Birçok ülke, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurdu.

"BÜYÜK ŞEHİRLERİMİZ HALA UKRAYNA'NIN KONTROLÜNDE"



Bodnar, Ukrayna’nın bugün değil, 8 yıldır savaşta olduğunu belirterek, “Cephe hattındaki insanlar ve askerlerimizin morali yerinde.” değerlendirmesinde bulundu.



Bu durumun zayiat sayılarına da yansıdığına işaret eden Bodnar, “Rusya’nın roket ve hava gücü anlamında üstünlüğüne rağmen insani boyutta ve ekipman boyutunda kayıplarımız kıyaslandığında 1’e 10 oranında onların daha fazla.” dedi.



Rusya’nın Ukrayna’da hedeflerine ulaşamadığının altını çizen Bodnar, “Büyük şehirlerimiz hala Ukrayna kontrolünde ve inanıyorum ki bizim kontrolümüzde olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.



Dünyadan alınan desteğin arttığına vurgu yapan Bodnar, insan gücü ve kapasitesinin de artığını kaydetti. Bodnar, “Rusya ne planladı bilmiyoruz ama işgalciler büyük oranda görevlerini tamamlayamadı. Bunu yapacak durumda da değillerdi çünkü iyi hazırlanmamışlardı. Gelecekler ve çiçeklerle karşılaşacaklar sanıyorlardı ama yaşlı kadınların bile elinde silah var. Bu bütün ulusun kendisini savunduğu anlamına geliyor.” diye konuştu.



"ELE GEÇİRDİKLERİ YERLERDE BİLE NORMAL VATANDAŞLAR HALA ONLARI PROTESTO EDİYOR"



Halkın direnmeye devam ettiğini söyleyen Bodnar, “Harkov şehir merkezini vurdular. Aynı şehirde meskun mahalleri vurdular ve birçok bina yıkıldı. İnsanlar korkuyor ancak onlar sivilleri tehdit etmeye devam ediyor, canlarımızı ve evlerimizi yok ediyorlar ancak biz direniyoruz.” ifadelerini kullandı.



“Bağımsız bir ülkeyiz ve kendimizi savunuyoruz.” diyen Bodnar, Kiev’in kilit bir nokta olarak savunulmaya devam edileceğini vurguladı.



Bodnar, ilk günden bu yana direniş sayesinde Rus ordusunun hedefine ulaşamadığını, ülkedeki direnişin çok güçlü olduğunu söyledi.



Ukrayna’yı savunanların motivasyonunun yüksek olduğunu ve kendi topraklarını savunduğunu kaydeden Bodnar, savaştan önce savunma sistemi kurulduğunu belirtti.



Halkın kendi binalarında direndiğini de dile getiren Bodnar, “Ruslar bir şehre girmeye çalıştığında şehirde yaşanacak muhtemel direnişi görerek geri çekiliyor. Belki de demoralize oldular. Ele geçirdikleri yerlerde bile normal vatandaşlar onları protesto ediyor. İşgalci olduklarını, orada istenmediklerini söylüyor.” diye konuştu.



Bodnar, Rus ordusunun birçok noktada yok edildiğini ve püskürtüldüğünü söylerken, halkın da desteğiyle Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusu yaptığını hatırlattı.



Ukrayna için kimsenin savaşmadığının ancak destekler gönderdiğinin altını çizen Bodnar, “Dünya kimin saldırgan olduğunu ve hangi ülkenin kendisini savunduğunu gördü.” değerlendirmesini yaptı.



3 KAMYON YARDIM MALZEMESİ TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ



Dünyadan ve Türkiye’den ihtiyaç sahibi Ukraynalılara yapılan yardımlara değinen Bodnar, kendisine birçok destek mesajı gönderildiğini, çok sayıda gıda, eşya ve ilaç yardımı aldıklarını anlattı.



Cumartesi gününden bu yana insani yardım kabul ettiklerini kaydeden Bodnar, “Büyükelçilik şu an doğal işini yapmıyor, sadece Ukrayna’ya gönderilen yardım malzemelerinin paketlenmesiyle uğraşıyoruz. Şu ana kadar 3 kamyon yardım gönderdik, yardım toplamaya da devam ediyoruz. Bize yardım eden Türklere, burada (Türkiye'de) yaşayan Ukraynalılara ve yabancı diplomatlara teşekkür ediyorum.” dedi.



Bodnar, farklı şehirlerden şirketlerin de Ukrayna’ya destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.