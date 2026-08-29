Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Ukrayna 'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye 'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı.

Ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.

KARADENİZ'DE HEDEF ALINAN TÜRK GEMİLERİ

26 Ağustos'ta "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli gemi, Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulmuştu. Bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen "Lider Kocatepe" gemisi de hedef alınmıştı.