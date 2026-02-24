Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği için açıklama. "Tarih vermek mümkün değil"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı için bulundukları Kiev'de basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, AB'nin son 4 yılda Ukrayna'ya askeri ve mali destek kapsamında yaklaşık 200 milyar euro sağladığını, bu miktarın diğer tüm ortaklardan daha fazla olduğunu dile getirdi.

Desteğin devam edeceğini belirten von der Leyen, bu çerçevede ilk olarak 90 milyar euroluk AB kredisinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Bu kredi, AB Konseyi’nde 27 devlet ve hükümet başkanı tarafından kabul edildi. Verilen sözler tutulmalıdır ve tutulacaktır. Biz bu taahhütleri yerine getireceğiz." dedi.

Söz konusu kredinin Ukrayna’nın en acil savunma ihtiyaçlarını karşılamaya, gelişmiş savunma ekipmanlarının tedarik edilmesine, üretilmesine, geliştirilmesine ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağını kaydeden von der Leyen, insansız hava araçları ve mühimmat içeren bir destek paketini Paskalya'dan önce teslim etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Von der Leyen, ikinci temel önceliğin Ukrayna'ya zorlu kış döneminde destek olmak olduğunu, bu çerçevede hemen temin edilebilecek ihtiyaçlar için 100 milyon euroluk yeni bir acil destek paketi hazırladıklarını, bu kaynağın derhal kullanılabileceğini bildirdi.

Diğer taraftan bir sonraki kışa da hazırlık yaptıklarını aktaran von der Leyen, "2026-2027 dönemi için 'onarım ve yeniden inşa' başlıklı yeni bir kış enerji planı üzerinde çalışacağız. Bu plan, Ukrayna’nın enerji sistemini istikrara kavuşturmak için 920 milyon euroluk bir paket içerecek." bilgisini verdi.

Von der Leyen, üçüncü önceliğin Rusya'ya yönelik azami baskının sürdürülmesi olduğuna değinerek, "Yakında 20. yaptırım paketini kabul edeceğiz. Yaptırımlarımız Rusya’nın gelirlerini azaltmaya ve savaş makinesini zayıflatmaya devam edecek." diye konuştu.

Yaptırımların oybirliği ile kabul edilmesi gerektiğini anımsatan AB Komisyonu Başkanı, şimdiye kadar kabul edilen 19 yaptırım paketinin müzakerelerinin de kolay olmadığını ancak sonunda başarı sağladıklarını ifade etti.

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİ

Von der Leyen, Ukrayna'nın, AB'ye üye olma yolunda iyi bir ilerleme kaydettiğini ve reformları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, üyelik sürecinin liyakat esasına dayalı olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle ilerleme hızının aday ülkeye bağlı olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Ukrayna için net bir tarih belirlemenin önemini anlıyorum. Ancak bizim açımızdan tarihler tek başına belirlenemez. Buna rağmen Ukrayna’nın hedeflerine ulaşması için desteğimiz kesin ve nettir." ifadelerini kullandı.