Ukrayna'nın Avrupa’daki diplomatik temsilciliklerine kanlı paketler gönderildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Ukrayna'nın Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya büyükelçiliklerine, başkonsolosluklarına ve konsolosluklarına hayvan gözlerinin bulunduğu kanlı paketler gönderildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın Avrupa’daki diplomatik temsilciliklerine kanlı paketler gönderildi

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna büyükelçilikleri ve konsolosluklarının tehdit almaya devam ettiğini ifade etti.

Sözcü Nikolenko, "İspanya'daki terör saldırısının ardından Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçilikler, Napoli ve Krakow başkonsoloslukları ile Brno'daki (Çekya) konsolosluklara kanlı paketler gönderildi. Paketlerde hayvan gözleri bulunuyor. Paketlerin kendileri, çok belirgin bir rengi olan sıvıya batırılmış ve keskin bir kokuya sahipti. Bu mesajın anlamını inceliyoruz" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın Vatikan Büyükelçisi’nin konutunun girişine de zarar verildiği aktaran Nikolenko, Kazakistan Büyükelçiliğinin de bomba tehdidi aldığını kaydetti.

Ukrayna'nın Avrupa’daki diplomatik temsilciliklerine kanlı paketler gönderildi - 1

"DİPLOMATİK CEPHEDE UKRAYNA'YI DURDURAMADIKLARI İÇİN BU ŞEKİLDE BİZİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, "Ukrayna büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına yönelik iyi planlanmış bir terör ve sindirme kampanyasının yürütüldüğüne inanmak için nedenlerimiz var. Diplomatik cephede Ukrayna'yı durduramadıkları için bu şekilde bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ukrayna'nın zaferi için etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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