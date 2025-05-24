Ukrayna'nın başkenti bir kez daha Rusya'nın hedefinde

Rusya, bir kez dahaUkrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı.



Saldırıdan önce siren sesleri duyuldu.Bbazı bölgelerde halk metro istasyonlarına sığındı. Bir evin saldırıda hasar aldığı ve iki katında yangın çıktığı görüldü.



EN AZ İKİ KİŞİ YARALANDI



İhbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi bölgeye gitti. Yangın kısa sürede söndürüldü. En az iki kişinin yaralandığı belirtildi.



Yetkililer saldırıların devam edebileceği uyarısı yaptı. Halktan dikkatli olmaları ve kendilerini korumaları istendi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko, hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı.



Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e drone ve füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda en az 2 kişi yaralandı.