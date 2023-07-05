Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama

ÖLÜ VE YARALI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Patlamanın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması için çalışmaların sürdüğüne işaret eden Klimenko, kent sakinlerini sakin olmaya ve olay yerinden uzak durmaya çağırdı.



Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



Yerel haber kaynaklarında, duruşma için mahkemeye getirilen ve burada el bombası patlatan sanığın isminin İgor Gumenyuk olduğu kaydedildi.



Gumenyuk'un 2015'te Ukrayna Parlamentosuna el bombalı saldırı davasında şüphelilerden biri olduğu öğrenildi.