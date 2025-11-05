Ukrayna'nın bir yıldır korumaya çalıştığı şehir: Pokrovsk'ta neler oluyor?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk'in Dobropilya kentinde cephe hattına giderek bütün günü askerlerle geçirdi.

Ukrayna askerleri, Dobropilya'dan yaklaşık 30 kilometre uzakta Ruslara karşı savaşıyor. Pokrovsk, çok uzun zamandır şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

“DONETSK'İN KAPISI”

Donetsk'e bağlı Pokrovsk kenti kritik öneme sahip. Rusya, bir yıldan uzun süredir kenti ele geçirmek için savaşıyor. Ruslar, "Donetsk'in kapısı" olarak niteledikleri kenti ele geçirirlerse bölgenin tamamını kontrol altına almalarının kolaylaşacağını düşünüyor.

Donetsk'in tamamını kontrol edebilmeleri için, Pokrovsk'tan sonra Kramatorsk ve Sloviansk'ı da almaları gerekiyor.

ORDUNUN LOJİSTİK MERKEZİ

Pokrovsk, Kiev için cepheye askeri ikmal açısından önem taşıyor. Rusların eline geçirse Ukrayna'nın ikmal hatları sekteye uğrayacak.

Zelenski, Pokrovsk'un savunması için takviye gücün cepheye ulaştığını söyledi. Bölgeye silah ve askeri mühimmat takviyesi de yapıldı.

RUS BİRLİKLERİ İLERLİYOR

Doğrulanmış açık kaynaklardan cephe hattına ilişkin bilgi veren DeepState'in haritası, Rusların Pokrovsk ve çevresinde ilerleme sağladığını gösteriyor. Ancak haritada kentin önemli bölümü gri olarak gösterilmiş. Gri alanlar henüz hiçbir tarafın kontrolünde olmayan yerleri gösteriyor.

DeepState'e göre Rus askerleri, bazı mahallelerde hendek kazıp, barikat kuruyor. Kentin güneyinde Rus ilerleyişini durdurmanın artık mümkün olmadığı, en az bir yerleşim yerinin Rusların kontrolüne geçtiği belirtiliyor.

RUSYA'NIN ŞEHRİ ELE GEÇİRMESİ NE ANLAMA GELİR?

Rusya, 2024'ün ilk aylarında ele geçirdiği Andriivka'dan bu yana cephede önemli bir ilerleme sağlayamadı.

Pokrovsk'u alırsa, Rusya açısından büyük bir başarı olacak.

Rusya, Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas bölgesinin tamamını kontrol altına almak istiyor. Donetsk'in çok iyi korunan iki kenti Ukrayna'nın kontrolünde.

Podrovsk'un ele geçirilmesi, Rusya açısından bu kentlerin yolunu açacak. Ancak uzmanlar, Kramatorsk ve Sloviansk'ı almanın kolay olmayacağı görüşünde birleşiyor.

Savaştan önceki nüfusu 60 bin olan Pokrovsk artık hayalet kente dönüşmüş durumda. Sivillerin büyük bölümü, çocukların tamamı kenti terk etti.