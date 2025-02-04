Ukrayna’nın doğal kaynaklarına gözünü dikti: Trump’tan savaş şantajı

Amerila Birleşik Devletleri'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Kiev’e desteğe karşılık, elektronikte kullanılan temel elementler olan nadir toprak metallerinin tedarikini garanti ettiği bir anlaşma müzakere etmek istediğini söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz ekim ayında Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik “zafer planının” bir parçası olarak böyle bir fikri ortaya atmıştı.



Trump dün yaptığı açıklamada “Ukrayna'ya çok değerli nadir toprak elementlerine sahip olduklarını söylüyoruz. Ukrayna ile, nadir toprakları ve diğer şeyleriyle onlara verdiklerimizi güvence altına alacakları bir anlaşma yapmak istiyoruz” dedi.



Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Ukrayna'nın istekli olduğunu söyledi ve Washington'un 300 milyar dolara yakın desteği için Ukrayna'dan “eşitleme” istediğini belirtti.

