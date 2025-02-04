Ukrayna’nın doğal kaynaklarına gözünü dikti: Trump’tan savaş şantajı
ABD Başkanı Donald Trump, yardım karşılığında Kiev'den nadir bulunan toprak elementleri talep ediyor.
Amerila Birleşik Devletleri'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Kiev’e desteğe karşılık, elektronikte kullanılan temel elementler olan nadir toprak metallerinin tedarikini garanti ettiği bir anlaşma müzakere etmek istediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz ekim ayında Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik “zafer planının” bir parçası olarak böyle bir fikri ortaya atmıştı.
Trump dün yaptığı açıklamada “Ukrayna'ya çok değerli nadir toprak elementlerine sahip olduklarını söylüyoruz. Ukrayna ile, nadir toprakları ve diğer şeyleriyle onlara verdiklerimizi güvence altına alacakları bir anlaşma yapmak istiyoruz” dedi.
Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Ukrayna'nın istekli olduğunu söyledi ve Washington'un 300 milyar dolara yakın desteği için Ukrayna'dan “eşitleme” istediğini belirtti.
ALMANYA’DAN “BENCİLCE” ELEŞTİRİSİ
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Trump'ın karşılık talebini eleştirerek “Bu çok bencilce, çok benmerkezci olur” dedi. Brüksel'de diğer Avrupa Birliği liderleriyle bir araya gelen Scholz, bu tür kaynakların ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için kullanılmasının daha iyi olacağını söyledi.
Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişiye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı son günlerde kısa bir süre durakladıktan sonra, hafta sonu yeniden başladı.
Kaynaklardan ikisi, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya tüm yardımları durdurma yönündeki ilk değerlendirmesini geri çekmesinin ardından sevkiyatların yeniden başladığını söyledi. ABD silahlarının akışının durdurulması Kiev'in savaşma kabiliyetini engelleyecek ve barış görüşmelerinde daha az avantajlı bir müzakere pozisyonuna sokacaktı.
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