Ukrayna’nın doğal kaynaklarına gözünü dikti: Trump’tan savaş şantajı

ABD Başkanı Donald Trump, yardım karşılığında Kiev'den nadir bulunan toprak elementleri talep ediyor.

Ukrayna’nın doğal kaynaklarına gözünü dikti: Trump’tan savaş şantajı

Amerila Birleşik Devletleri'nin 47'nci başkanı Donald , Kiev’e desteğe karşılık, elektronikte kullanılan temel elementler olan nadir toprak metallerinin tedarikini garanti ettiği bir anlaşma müzakere etmek istediğini söyledi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz ekim ayında Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik “zafer planının” bir parçası olarak böyle bir fikri ortaya atmıştı.

Trump dün yaptığı açıklamada “'ya çok değerli nadir toprak elementlerine sahip olduklarını söylüyoruz. Ukrayna ile, nadir toprakları ve diğer şeyleriyle onlara verdiklerimizi güvence altına alacakları bir anlaşma yapmak istiyoruz” dedi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Ukrayna'nın istekli olduğunu söyledi ve Washington'un 300 milyar dolara yakın desteği için Ukrayna'dan “eşitleme” istediğini belirtti.

Ukrayna’nın doğal kaynaklarına gözünü dikti: Trump’tan savaş şantajı - 1

ALMANYA’DAN “BENCİLCE” ELEŞTİRİSİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise 'ın karşılık talebini eleştirerek “Bu çok bencilce, çok benmerkezci olur” dedi. Brüksel'de diğer Avrupa Birliği liderleriyle bir araya gelen Scholz, bu tür kaynakların ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için kullanılmasının daha iyi olacağını söyledi.

Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişiye dayandırdığı haberine göre, 'nin 'ya silah sevkiyatı son günlerde kısa bir süre durakladıktan sonra, hafta sonu yeniden başladı.

Kaynaklardan ikisi, Beyaz Saray'ın 'ya tüm yardımları durdurma yönündeki ilk değerlendirmesini geri çekmesinin ardından sevkiyatların yeniden başladığını söyledi. ABD silahlarının akışının durdurulması Kiev'in savaşma kabiliyetini engelleyecek ve barış görüşmelerinde daha az avantajlı bir müzakere pozisyonuna sokacaktı.

Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında 15 kişi öldü

Savaşta şiddet dolu gün: Ukrayna bombaları yatılı okulu yerle bir etti, Rus saldırılarında 15 kişi öldü

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Rusya'dan soğuk hava geliyor! İstanbul için kar uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...