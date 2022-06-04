Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar sürüyor

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 100 günü geride bırakan çatışmalar, Donbas'ın doğusundaki Severodonetsk'te yoğunlaşmış durumda. Sanayi şehri çevresinde şiddetli çatışmalar devam ederken, Kiev yönetimi, Severodonetsk'teki bazı Rus birliklerini geri püskürttüklerini duyurdu.



Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai Ukrayna güçlerinin Severodonetsk'te kaybedilen toprakların yaklaşık yüzde 20'sini geri aldığını, kentin yaklaşık yarısının Ukrayna kontrolünde olduğunu söyledi.



Büyük kayıplar veren Rus güçlerin Ukrayna'nın askeri takviye getirmesini önlemek için Seversky Donets nehri üzerindeki köprüleri havaya uçurduğunu da belirtti.



Ukrayna ordusu, Rusya'nın Donetsk bölgesinin tamamını bombalamayı sürdürdüğünü açıkladı. Bölgedeki Rus birliklerinin ilerleme hızının "personelin yorulması ve moralinin düşük olması" nedeniyle nispeten yavaşladığı bildirildi.



Rus kuvvetlerinin Donetsk'teki Bahmut şehrine ilerleme girişimlerinin başarısız olmasının ardından geri çekildiği kaydedildi.



İngiltere Savunma Bakanlığ da, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus hava faaliyetinin yüksek olduğu konusunda uyardı. Açıklamada "Hava ve topçu saldırılarının birlikte kullanılması, Rusya'nın bölgedeki son taktik başarılarında kilit bir faktör oldu" denildi.



Rusya Savunma Bakanlığı ise silah ve mühimmat taşıyan Ukrayna'ya ait nakliye uçağını Odesa yakınlarında düşürüldüğünü duyurdu.



Rus birliklerinin Odesa dışında yabancı askerlerin konuşlandığı bir üs ile Sumi bölgesindeki bir topçu eğitim merkezini füzelerle imha ettiği de açıklandı. Rusya, Odesa'nın güney bölgesindeki tarım alanını da füzeyle hedef aldı. Olayda yaralananlar oldu.



Donetsk'te 17. yüzyılın başlarında inşa edilen Moskova Patrikhanesi ile bağlantılı bir manastır da Rus bombardımanın hedefi oldu



Alevler içinde kalan manastırdaki 4 rahibin öldüğü bildirildi.