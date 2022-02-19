Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama

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Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Reuters, Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu aktarırken, patlamanın Rusya ile yaşananlarla bir ilgisi olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Donetsk'te dün akşam saatlerinde de bir araç infilak etmiş, olayda yaralanan olmamıştı.

HAFTALAR SONRA UKRAYNA ORDUSUNDA İLK KAYIP

Ukrayna ordusu, ayrılıkçılarla yapılan çatışmalarda bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise patlamalar sonrası isabet eden şarapnel parçasıyla ağır yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılarla girilen çatışmalarda bir kişinin etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı.

DONBASS'TA SALDIRI: 1 UKRAYNA ASKERİ DAHA ÖLDÜ

Akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu.

Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi

700 BİN KİŞİ ŞEHRİ TERK ETTİ

Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti. Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor.



VIDEO: UKRAYNA'DA SAVAŞIN İZLERİ

