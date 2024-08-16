Ukrayna'nın ele geçirdiği ilk Rus şehri

Ukrayna güçleri, taarruzun başlangıcından bu yana kazandığı en büyük zaferle, sınıra yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Rus kasabası Suca'yı tamamen ele geçirdi. Ukrayna, Kursk bölgesinin işgal edilen kısmında bir askeri komutanlık kurduğunu duyurdu. Kursk bölgesi valisi, yaklaşık 120 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın ele geçirdiği ilk Rus şehri

güçleri güney batıdaki Kursk bölgesinde iki Rus savunma hattını aştı. Rus otoyolları ve köylerinde çok az direnişle karşı karşıya kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna güçlerinin taarruzun başlangıcından bu yana kazandığı en büyük zaferle, sınıra yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 5 bin 500 nüfuslu Rus kasabası Suca'yı tamamen ele geçirdiklerini açıkladı. Analistler Suca'nın muhtemelen tamamen Ukrayna kontrolü altında olduğunu söylüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Albay General Oleksandr Sirskiy, ülkesinin 'nın Kursk bölgesinin işgal edilen kısmında bir askeri komutanlık kurduğunu duyurdu.

120 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kursk bölgesi valisi, Ukrayna birliklerinin iki ülke arasındaki sınır bölgesine doğru ilerlemesi nedeniyle yaklaşık 120 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna liderliği bile, nükleer bir güç olan Rusya'nın, 2. Savaşı'ndan bu yana ilk kez işgal edildiği operasyonun başlangıçtaki başarısının boyutuna şaşırmış görünüyor.

Peki şimdi ne olacak?

Ukraynalı yetkililer, üst düzey ABD'li yetkililere, operasyonun amacının Ruslar için operasyonel bir ikilem yaratmak olduğunu söyledi.

Ordunun asıl hedefi, Moskova'yı haftalardır yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydettikleri Donetsk'teki cephe hatlarından askerlerini çekmeye zorlamak.

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