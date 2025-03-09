Ukrayna'nın elindeki tek koz: Rus güçleri Kursk'u geri alıyor

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesindeki varlığı ciddi şekilde zayıflarken, bölgedeki Rus ilerlemesi savaşın kritik anında Kiev'in tek toprak pazarlık gücünü tehdit ediyor.

KİEV KURSK'UN YARISINI KAYBETTİ



Her iki taraftan askeri uzmanlar Ukrayna'nın geri planda olduğunu söylüyor. Raporlara göre Rus güçleri bölgeye sürpriz baskın düzenlemek için bir gaz boru hattını kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin üç yerleşim yerini daha ele geçirdiğini duyurdu. Kiev, Kursk'ta işgal ettiği toprakların yaklaşık yarısını kaybetti.

UKRAYNA HAKİMİYETİ HER ZAMANKİNDEN ZAYIF



Ukraynalı ve Rus askeri blog yazarları, Kuzey Kore güçlerinin desteğindeki Rus birliklerinin aralıksız saldırılar düzenlemesi nedeniyle Kiev'in bölgedeki hakimiyetinin her zamankinden daha zayıf olduğu konusunda uyarıyor.



Amerikan yayın kuruluşu CNN'in aktardığına göre Rusya, Ukrayna güçlerine giden önemli bir ikmal yolunu kesmek amacıyla sınırdaki Suca kasabasını hedef alıyor.

RUS VE KUZEY KORELİ BİRLİKLER SALDIRIYOR



Kursk bölgesindeki Rus ve Kuzey Kore birliklerinin "güç açısından önemli bir avantaja sahip" olduğu ve "sürekli saldırdığı" aktarılıyor. Rusya, Kursk'un tamamını geri alırsa, askeri gücünü cephe hattının diğer bölgelerine aktarabilir.

UKRAYNA'NIN KURSK OPERASYONU



Ukrayna, Ağustos ayında Kursk'a yönelik sürpriz saldırısını başlatarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir gücün Rusya'ya yönelik ilk kara harekatına imza atmıştı.



Harekatın amacı, Rusya'nın işgal ettiği topraklarla takas edilebilecek kazanımlar elde etmenin yanı sıra, Moskova güçlerini mevcut cephe hattından doğuya doğru yönlendirmekti.

MOSKOVA'YI UTANDIRAN SALDIRI

Kursk saldırısı Moskova için utanç vericiydi ve kendi sınırlarını koruma yeteneği konusunda sorular gündeme getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, o zamandan beri güçlerinin bölgenin tam kontrolünü yeniden ele geçireceğine dair defalarca söz verdi.



ABD Başkanı Donald Trump ise bu sırada askeri yardımları ve istihbarat paylaşımını durdurarak Kiev'e müzakere baskısı yapıyor.