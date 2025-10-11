Ukrayna'nın en ünlü kripto tüccarı aracında ölü bulundu

Kudo'nun ölümü, resmi Telegram kanalından da şu ifadelerle duyuruldu:

"Konstantin Kudo trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün nedenleri soruşturma kapsamında inceleniyor.



Konuya ilişkin gelişmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız."

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ganiç’in ölümünün arkasında intihar mı yoksa başka bir neden mi olduğu henüz netlik kazanmadı.



Piyasada yaşanan ani değer kaybının, Kudo’nun kontrolündeki yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım fonunun iflasına yol açtığı öne sürüldü.



ÇİN'E EK GÜMRÜK VERGİSİ SARSINTI YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi getirme kararı, dijital varlık piyasalarında büyük bir sarsıntı yarattı. Küresel kripto para hacmi bir günde yüzde 10’dan fazla erirken, Bitcoin’in değeri 104 bin dolar seviyesine kadar indi.

Alternatif kripto paralar açısından tablo daha da ağır oldu. Pek çok popüler coin, bir yıl önceki fiyatlarına kadar geriledi, bazı dijital varlıklar ise yüzde 90’a varan değer kayıpları yaşadı. Ayrıca, kaldıraçlı işlemlerde büyük çaplı likidasyonlar gerçekleşti ve yatırımcılar milyarlarca dolar kaybetti.