Ukrayna'nın en ünlü kripto tüccarı aracında ölü bulundu
Ukrayna'nın en ünlü kripto yatırımcısı Kostya Kudo, aracında başından vurulmuş halde bulundu. Kudo'nun yanında, Ukrayna istihbarat şefinin hediye ettiği tabanca bulundu.
Ukrayna’nın önde gelen kripto yatırımcılarından Kostya Kudo adıyla tanınan Konstantin Ganiç, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in merkezinde aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 32 yaşındaki Ganiç’in yanında, kendisine Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov’un hediye ettiği tabanca bulundu.
Olayın başlıca ihtimali intihar olarak değerlendiriliyor. Ganiç’in ölümü, küresel kripto para piyasasında yaşanan sert çöküşün hemen ardından geldi.
Kudo'nun ölümü, resmi Telegram kanalından da şu ifadelerle duyuruldu:
"Konstantin Kudo trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümünün nedenleri soruşturma kapsamında inceleniyor.
Konuya ilişkin gelişmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız."
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ganiç’in ölümünün arkasında intihar mı yoksa başka bir neden mi olduğu henüz netlik kazanmadı.
Piyasada yaşanan ani değer kaybının, Kudo’nun kontrolündeki yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım fonunun iflasına yol açtığı öne sürüldü.
ÇİN'E EK GÜMRÜK VERGİSİ SARSINTI YARATTI
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi getirme kararı, dijital varlık piyasalarında büyük bir sarsıntı yarattı. Küresel kripto para hacmi bir günde yüzde 10’dan fazla erirken, Bitcoin’in değeri 104 bin dolar seviyesine kadar indi.
Alternatif kripto paralar açısından tablo daha da ağır oldu. Pek çok popüler coin, bir yıl önceki fiyatlarına kadar geriledi, bazı dijital varlıklar ise yüzde 90’a varan değer kayıpları yaşadı. Ayrıca, kaldıraçlı işlemlerde büyük çaplı likidasyonlar gerçekleşti ve yatırımcılar milyarlarca dolar kaybetti.
- Etiketler :
- Ölüm
- Kripto Para
- Ukrayna