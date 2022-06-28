Ukrayna'nın en zengin adamı, AİHM'de Rusya’ya dava açtı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırılardan en fazla etkilenen isimlerin başında gelen Azovstal çelik fabrikasının sahibi Rinat Akhmetov, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açtığını söyledi.

Rusya'nın başlattığı işgalden bu yana milyarlarca dolarlık iş kaybı olduğunu söyleyen Akhmetov, "mülkiyet haklarının ağır ihlali" nedeniyle dava açtığını belirtti.

Rus bombardımanı ile derinden etkilenen okuduğu Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasının sahibi Rinat Akhmetov, şirketleri tarafından üretilen "Rusya'nın tahıl ve çeliği daha fazla ablukaya almasını, yağmalamasını, saptırmasını ve imha etmesini engelleyen" bir mahkeme emri istediğini sözlerine ekledi.

Rinat Akhmetov

'RUSYA BUNUN BEDELİNİ TAM OLARAK ÖDEMELİ'



Akhmetov, "Kötülük cezasız kalamaz. Rusya'nın Ukrayna'ya ve halkımıza karşı işlediği suçlar korkunç ve bunlardan suçlu olanlar sorumlu tutulmalıdır" dedi.



Rinat Akhmetov, "Ukrayna'nın tahıl ve çelik de dahil olmak üzere ihraç mallarının yağmalanması, daha şimdiden fiyatların yükselmesine ve dünya çapında insanların açlıktan ölmesine neden oldu” derken, “Bu barbarca eylemler durdurulmalı ve Rusya bunun bedelini tam olarak ödemeli" ifadelerini kullandı.



PESKOV: RUSYA, AİHM'İN YETKİSİ ALTINDA DEĞİL



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, davayla ilgili bir soruya, Rusya'nın artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisi altında olmadığını söyledi.



Forbes’a göre, Akhmetov'un net serveti 2013'te 15.4 milyar dolar olarak açıklanırken, Akhmetov, geçen ay Ukrayna'nın en büyük çelik üreticisi olan şirketi Metinvest'in Rusya'nın Mariupol'daki çelik fabrikalarını bombalaması nedeniyle 17 ila 20 milyar dolar zarara uğradığını söyledi.