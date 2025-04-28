Ukrayna’nın eski devlet başkanına 15 yıl hapis cezası

Ukrayna’nın eski devlet başkanlarından Viktor Yanukoviç'in sınırdan yasadışı geçme ve firara teşvik etme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Ukrayna Başsavcılığı’na ait Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Kiev Şehri Podil Bölge Mahkemesi’nde Yanukoviç hakkında "devlet sınırını yasa dışı geçme ve bazı kişileri buna teşvik etme" suçlamasıyla görülen davada karar açıklandı.

Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi’nin eski başkan yardımcısı Konstantin Kobzar'ın da aynı davada suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, Yanukoviç'e 15 yıl, Kobzar'a da 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.



“RUS YETKİLİLER İLE İŞBİRLİĞİ” İDDİASI



Başsavcılığın açıklamasında, savcıların Yanukoviç'in 23 Şubat 2014'te Rus yetkililer ile de işbirliği yaparak Ukrayna devlet sınırını hava yoluyla yasadışı geçtiğini, yakın çevresi ve Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi’nin askeri personelinden en az 20 kişiyi de yanına götürmeyi organize ettiğini mahkemede kanıtladığı aktarıldı.



2014 YILINDA ÜLKEDEN KAÇMIŞTI



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya yanlısı dönemin devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı ertelemesi üzerine 21 Kasım 2013'te protestolar başlamıştı. Sokak gösterileri ve tepkiler üzerine Yanukoviç, Şubat 2014'te ülkeden kaçmıştı.



Yanukoviç, devlete ihanet ile Ukrayna'nın devlet sınırlarının değiştirilmesine yönelik kasıtlı eylemlere ve Ukrayna'ya yönelik saldırılara yardımcı olmak suçlamalarıyla 4 Mayıs 2017'de yargılanmaya başlamıştı.



Eski devlet başkanı Yanukoviç, 2019'da, devlete ihanet suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.