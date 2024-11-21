Ukrayna'nın füze saldırıları sonrası Putin: Savaş küresel hale büründü

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş kızışmaya devam ediyor.

Ukrayna, ABD'nin tedarik ettiği uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rus topraklarına ateşledi. Buna karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Bugün ise Ukrayna basını, Rusya'nın Dnipro şehrini vurmak ı̇çı̇n RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesı̇ kullandığını yazdı.

PUTİN: DÜŞMAN HEDEFLERİNE ULAŞAMADI

Yaşanan gelişmeler üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın saldırılarında başarısız olduğunu söyleyen Putin "Düşman hedeflerine ulaşamadı. Rusya'ya batı silahlarıyla yapılan saldırılar operasyonumuzun sonucunu değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ KÜRESEL HALE BÜRÜNDÜ"

Rusya topraklarının Batılı silahlarla vurulmasının savaşa küresel boyut kazandırdığını vurgulayan Putin, "Bryansk ve Kursk bölgeleri batılı silahlarla vurulmuştur. Daha önce de defalarca vurguladığımız gibi, Batı tarafından kışkırtılan bölgesel çatışma küresel bir nitelik kazanmıştır. Düşman kendisi için belirlediği hedeflere ulaşamamıştır" dedi.

Ukrayna üzerine fırlatılan füzelerin kıtalararası balistik füze olmadığını belirten Rus lider, yeni orta menzilli balistik füze denemesi yaptıklarını söyledi.

Putin, Ukrayna'ya karşı hipersonik füze kullanmaya karar verirlerse bölgedeki sivillerin önceden uyarılacağını ifade etti.

Kendilerine yönelik saldırılar hakkında konuşan Vladimir Putin, "Karşılık vermeye devam edeceğiz. Namlularını bize çevirenlerin askeri hedeflerini vurmak en doğal hakkımız" dedi.

Bölgedeki gerilimi tırmandırmaya çalışanlara aynı şekilde yanıt verileceğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya, bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenledi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde saldırıda ilk kez RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesinin kullanldığı yazılmıştı.

