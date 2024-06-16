Ukrayna'nın hava saldırısında Rus gazeteci hayatını kaybetti

Ukrayna'nın drone saldırısında bir gazetecinin hayatını kaybettiği açıklandı.

News.Ru haber kuruluşu, bugün yaptığı açıklamada, cephe hattına yakın bir başka muhabirin ölümünden iki gün sonra, bir Rus gazetecinin daha Ukrayna'nın doğusunda insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.



Açıklamada, "Muhabirimiz Nikita Tsitsagi, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının saldırısı sırasında öldürüldü" denildi.



Saldırının son üç aydır şiddetli çatışmalara sahne olan Vugledar kasabası yakınlarındaki Saint-Nicolas manastırı civarında gerçekleştiği belirtildi.



Perşembe günü, Donetsk bölgesindeki cephe hattına yakın Rus kontrolündeki Golmivsky köyünde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düzenlediği saldırıda Rus devlet televizyonu için çalışan bir gazeteci ölmüş, bir diğeri de yaralanmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.



Devlet Başkanı Vladimir Putin bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaların başlamasından bu yana en az 30 Rus gazetecinin öldürüldüğünü söylemişti.