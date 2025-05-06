Ukrayna'nın Kursk ısrarı: Ordu ikinci kez Rus topraklarında

Ukrayna, Rus toprağı Kursk'a bir kez daha geniş kapsamlı bir saldırı başlattı.



Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna birliklerini topraklarından attığını iddia eden Rusya için bu iddialar Zafer Günü kutlamaları öncesinde bomba etkisi yarattı.

ÜÇ GÜN SÜRECEK ATEŞKES İLAN EDİLDİ



Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla perşembe günü başlayıp cumartesi günü sona erecek üç günlük ateşkes ilan etti.



Ancak iddialara göre Ukraynalı lider Volodimir Zelenski'nin ordusu pazar gecesi Tetkino köyü yakınlarında Rus sınırını aştı.

"ONLARA İNANMIYORUZ"



Zelenski, Rusya'nın ateşkese uyacağına güvenmediğini belirterek, "Kiminle uğraştığımızı biliyoruz: Onlara inanmıyoruz" dedi.



Rus Telegram kanalları, muhalif birliklerin füze attığını, mayın tarlasını ve sınırı Rus Telegram kanalları, muhalif birliklerin füze attığını, mayın tarlasını geçtiğini iddia etti. Kursk bölgesinde bir insansız hava aracı komuta birimi hedef alındı.



Saldırılarda köprülerin, fabrikaların ve binaların hasar gördüğü, sınırda yoğun çatışmaların yaşandığı aktarıldı.

BİR KEZ DAHA KURSK'A GİRDİLER



Başka bir haberde ise 50'ye yakın Ukraynalı askerin Ağustos'taki süpriz saldırının ardından bir kez daha Kursk'a girdiği ileri sürüldü.



Kursk Valisi Aleksandr Khinstein da Ukrayna'nın sınır bölgesinde düzenlediği saldırılarda üç kişinin öldüğünü doğruladı. Ukrayna ve Rusya'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

