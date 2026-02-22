Ukrayna'nın Lviv kentinde bomba patladı. Bir polis memuru öldü, 24 kişi yaralandı
22.02.2026 11:13
Lviv'de el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu bir polis hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Lviv kentinde ev yapımı patlayıcılar patladı. Bir polis memuru ölürken kentin belediye başkanı olaya "terör eylemi" dedi.
Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde gece bombalar patladı. Patlamalarda bir polisin öldüğü belirtilirken 24 kişi de yaralandı. Ukrayna polisinin yaptığı açıklamada, "Ön belirlemelere göre, ev yapımı patlayıcı düzenekler infilak etti" ifadeleri kullanıldı.
Polis, ilk patlamanın bir devriye ekibinin şüpheli bir dükkan soygunu olayına müdahale etmesinin ardından meydana geldiğini, ikinci patlamanın ise biraz sonra gerçekleştiğini söyledi.
Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, olayı terör eylemi olarak nitelendirdi.