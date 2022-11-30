Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne bombalı zarf saldırısı

İspanya resmi haber ajansı EFE’nin polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, bugün öğlen saatlerinde Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binası içinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Büyükelçiliğe gelen bir zarfın açılmasıyla yaşanan patlamada, bir yetkilinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan Ukrayna Büyükelçiliği çalışanının, yürüyerek en yakındaki hastaneye gittiği, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



İspanyol polisi bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.



Patlamanın zarfın içindeki düzenekten kaynaklandığı açıklandı. Yetkililer, zarfın içindeki patlayıcının el yapımı ve etkisinin düşük olduğunu belirtti.

Ukrayna, patlamanın ardından diplomatik temsilciliklerindeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğinde meydana gelen patlama ile ilgili olarak Kuleba'nın İspanyol yetkilileri bu saldırıyı acilen soruşturmaya çağırdığını aktardı.

