Ukrayna’nın Rus İHA’larıyla imtihanı: Ateş etmek de artık yetmiyor

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın zamandır devam ederken, savaşta insansız hava araçları (İHA) özellikle önemli bir rol oynuyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre, Rusya’nın kullandığı saldırı İHA’larının daha yüksek irtifada ve daha hızlı bir şekilde uçabiliyor olması Ukrayna güçlerini zaman zaman çaresiz bırakabiliyor.



Business Insider haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna askerleri için artık Rus İHA’larını eski makineli silahlarla etkisiz hale getirmek de mümkün olmuyor. Rusya’nın İHA saldırılarının daha karmaşık ve savunma yapması zor bir hâl aldığı ifade edilen haberde, Ukrayna birliklerinin makineli silahlara ek olarak omuzdan ateşlenen füzelere de ihtiyaç duyduğu belirtildi.



“MODİFİYE İHA’LAR DAHA HIZLI UÇUYOR, DAHA ÇOK YÜK TAŞIYOR”



Oleksiy isimli mobil hava savunma birimi ekip lideri, Business Insider’a yaptığı açıklamada, Rusya’nın İHA taktiklerinin son aylarda değiştiğini, artık daha yüksek irtifada faaliyet gösterdiklerini ve Rusya’nın daha hızlı uçabilen, modifiye edilmiş İHA’ları kullandığını anlattı. Bu ise özellikle pikap kamyonetlere yerleştirilmiş makineli silahlarla karşılık vermeye çalışan Ukraynalı hava savunma birimleri için bir zorluk teşkil ediyor.

Habere göre, Rusya’nın İHA saldırılarının merkezinde İran’ın tasarladığı ve artık Rusya’nın da topraklarında ürettiği Shaded-136 tipi İHA’lar var. Bu “tek yönlü” İHA’lar saatte 185 kilometre hızla uçabiliyor ve yaklaşık 40 kilogram ağırlığında bir patlayıcı savaş başlığı taşıyabiliyor.



Shahed İHA’ları seyir füzeleri ya da balistik füzelere göre daha yavaş ve daha az ölümcül olsa da çok daha ucuz. Rusya da böylelikle büyük çaplı saldırılarında bu İHA’ları çokça kullanabiliyor.



Oleksiy de Rusya’nın halen geleneksel Shahed İHA’larını kullandığını belirtti. Fakat Moskova, şu anda aynı zamanda bu İHA’ların modifiye edilmiş bir versiyonunu da kullanıyor. Buna göre, bu yeni versiyonun motoru, İHA’nın saatte yaklaşık 289 kilometre hızla uçabilmesine izin veriyor. İHA’ların taşıyabildiği patlayıcı miktarı da 2 kattan fazla artırılmış durumda.



“BU YENİ TAKTİK, İHA’LARI ERİŞİLMEZ KILIYOR”



Habere göre, Rusya aynı zamanda “hileli” İHA’lar da kullanıyor. Diğer bir deyişle, üzerinde savaş başlığı olmayan bu "hileli" İHA'ları gerçeğinden ayırmak çok güç olduğu için Ukrayna ordusuna güçlük yaratıyor. Bunun yanı sıra, bu İHA’lar silahlı olmasa da uzun mesafeli keşif faaliyetinde bulunabiliyor.



Rusya, daha önce, Shahed İHA’larını radardan kaçabilmek için düşük irtifada kullanıyordu. Fakat Rusya şu anda bu İHA’ları da yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikte kullanıyor. Bu da Ukrayna’nın mobil birimlerinin kullandığı makineli silahların açtığı ateşin bu İHA’lara ulaşamadığı anlamına geliyor.



Oleksiy, bu yeni taktiğin Shahed İHA’larını kendi birimi gibi mobil birimler için erişilmez kıldığını anlattı. Ukrayna güçlerinin bu İHA’ları halen vurabildiğini belirten Oleksiy, fakat etkisiz hale getirilen İHA sayısının azalmaya başladığını sözlerine ekledi.

