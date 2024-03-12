Ukrayna'nın Rusya'ya en büyük İHA saldırısı: Petrol rafinerisi ciddi hasar gördü

Ukrayna, Rusya'nın çeşitli bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırarak Rusya'nın ana petrol rafinerisine ciddi hasar verdi.



Rusya, ayrıca Ukrayna'ya bağlı bazı grupların en az yedi saldırı düzenleyerek, Rusya'nın sınırına sızma teşebbüsünde bulunduklarını fakat Rus kuvvetlerinin bu saldırıları püskürttüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın bugüne kadar Rusya'ya düzenlediği en büyük İHA saldırılarından biri olan bu saldırıda Rusya'nın Moskova, Leningrad,

Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula ve Oryol kentleri vuruldu.

Rusya, Ukrayna'ya ait 25 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.



Rus yetkililer birkaç enerji tesisine yönelik saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılarda Lukoil'e ait NORSİ rafinerisinde yangın çıktığını ve Rusya'nın en büyük ikinci petrol rafinerisinin bulunduğu Kirishi kasabasının dış kısımları üzerinde de bir İHA'nın düşürüldüğünü belirttiler.



Reuters'a konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen sektör

kaynakları, saldırıda NORSİ'deki ana ham damıtma ünitesinin hasar

gördüğünü, bunun da rafinerideki üretimin en az yarısının durduğu anlamına geldiğini belirtti.

UKRAYNALI GRUPLARIN SINIRI GEÇME GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Öte yandan Rusça konuşan Ukraynalı gruplar, sınırın ötesine geçtiklerini iddia etti.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerine sınırdan geçme girişimlerini engellediği belirtildi.



Açıklamada, "Moskova saatiyle sabah 03.00 sıralarında sivil hedeflerin yoğun bombardımanının ardından Ukraynalı terörist oluşumlar, tankların ve zırhlı muharebe araçlarının desteğiyle Rusya Federasyonu topraklarını eş zamanlı olarak Belgorod bölgesindeki Odnorobovka, Nehoteyevka ve Spodaryuşino yerleşim bölgelerinde üç yönden işgal etmeye çalıştı" ifadeleri kullanıldı.

OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALINDI

Kursk Belediye Başkanı Igor Kutsak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Son olaylarla bağlantılı olarak okulları uzaktan eğitime alma kararı aldım" dedi. Kutsak, önlemlerin cuma gününe kadar süreceğini sözlerine ekledi.

