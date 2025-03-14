Ukrayna'nın saatli bombası: Baraj yıkıldı, ağır metaller taşındı

Ukrayna'nın Kakhovka Barajı'nın Haziran 2023'te yıkılması, 90 bin tondan fazla toksik ağır metal içeren göl yatağı tortusunu açığa çıkardı ve araştırmacıların toksik bir "saatli bomba" olarak tanımladığı akıntıları harekete geçirdi.



Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinin erken safhasında ele geçirilen barajda meydana gelen patlama, Dinyeper Nehri boyunca Ukrayna ve Rusya kontrolündeki yerleşim yerlerini su altında bırakarak kitlesel tahliyelere neden oldu.

SEL SULARI MAYINLARI TAŞIDI



Avrupa'nın en büyük rezervuarlarından birinden gelen su akışı, yerel bitki örtüsünü ve hayvan türlerini sular altında bırakarak nehir kıyısındaki kırılgan ekosistemleri altüst etti.



Yükselen su işaretli mayın tarlalarını gizledi ve patlayıcıları yeni yerlere sürükledi.



Savaş zamanında bir barajın yıkılması Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali anlamına gelir. Batılı istihbarat değerlendirmeleri ve birkaç bağımsız soruşturma, Rus sorumluluğuna işaret etti.

