Ukrayna'nın saatli bombası: Baraj yıkıldı, ağır metaller taşındı
Ukrayna'daki Kakhovka Barajı'nın yıkılması, savaşın ön cephe hattını sular altında bıraktı. Yeni bulgular, uzun vadeli sonuçların da aynı derecede şiddetli olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, barajın yıkılmasının "saatli bomba"yı tetiklediğini söylüyor. Sel suları tarafından taşınan 90 bin tondan fazla toksik ağır metal, insan ve hayvan yaşamını tehdit ediyor.
Ukrayna'nın Kakhovka Barajı'nın Haziran 2023'te yıkılması, 90 bin tondan fazla toksik ağır metal içeren göl yatağı tortusunu açığa çıkardı ve araştırmacıların toksik bir "saatli bomba" olarak tanımladığı akıntıları harekete geçirdi.
Ukrayna'nın tam kapsamlı işgalinin erken safhasında ele geçirilen barajda meydana gelen patlama, Dinyeper Nehri boyunca Ukrayna ve Rusya kontrolündeki yerleşim yerlerini su altında bırakarak kitlesel tahliyelere neden oldu.
SEL SULARI MAYINLARI TAŞIDI
Avrupa'nın en büyük rezervuarlarından birinden gelen su akışı, yerel bitki örtüsünü ve hayvan türlerini sular altında bırakarak nehir kıyısındaki kırılgan ekosistemleri altüst etti.
Yükselen su işaretli mayın tarlalarını gizledi ve patlayıcıları yeni yerlere sürükledi.
Savaş zamanında bir barajın yıkılması Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali anlamına gelir. Batılı istihbarat değerlendirmeleri ve birkaç bağımsız soruşturma, Rus sorumluluğuna işaret etti.
DEVAM EDEN TEHDİT
Su çekildiğinde bazı Ukraynalılar taşkın yatağındaki evlerine geri döndü. Ancak Science dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, devam eden bir tehdit var.
Göl yatağındaki tortular aşındıkça, yağmur ve mevsimsel seller toprağa gömülü on binlerce ton toksik ağır metali su kaynağına sürükleme riski taşıyor ve nüfusu tehlikeye atıyor.
AĞIR METALLER YAYILDI
Araştırmacılar, taşkından aylar sonra nehir boyunca çinko, bakır, arsenik, kobalt ve petrol ürünleri de dahil olmak üzere yüksek konsantrasyonlarda atık madde gözlemledi.
Bozulmayan ağır metallere maruz kalmak beyne, karaciğere, bağışıklık sistemine ve kalbe zarar verebilir ve doğuştan gelen bozukluklara yol açabilir.
BİTKİ ÖRTÜSÜ TARAFINDAN EMİLEBİLİR
Suyun şimdi çekilmiş olmasıyla kirleticilerin bitki örtüsü tarafından emilme ve yerel besin ağıyla taşınma riski arttı.
Bilim insanları, ağır metallerin yayılmasını önlemek için büyük bir inşaat çalışması öneriyor. Ancak bu çabaların savaş sona erene kadar güvenli bir şekilde başlaması imkansız. Söz konusu alan Rus kontrolü altında kalmaya devam ediyor.
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