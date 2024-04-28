Ukrayna'nın saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın düzenlediği bombardımanlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Penza bölgesi valisi Oleg Melnichenko, bugün Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden açıklama yaptı.

Vali, Ukrayna güçlerinin, Zaporijya bölgesinin Rusya tarafından kontrol edilen kısmındaki Pologi kasabasını bombalaması sonucu iki kişinin öldüğünü söyledi.



Rusya'nın TASS haber ajansı da Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin Rusya kontrolündeki kesimindeki yetkililere dayanarak Oleksandrivka köyünde Ukrayna bombardımanı sonucu bir kişinin öldüğünü duyurdu.