Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Ukrayna askerlerinin Rus toprağı Kursk'a yönelik düzenlediği büyük sınır ötesi saldırının etkileri devam ediyor.



Kiev, nükleer silahlara sahip bir düşmana karşı hiçbir başarı güvencesi olmayan ve sınırlı kaynaklara dayalı bir saldırıya kalkıştı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk bölgesinde 82 yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu.

OPERASYONUN AMACI NE?

Başlamasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bu cüretkar operasyonun genel amacı hala belirsizliğini koruyor.

Ukrayna ele geçirilen topraklarda varlığını sürdürecek mi, Rus topraklarına doğru ilerleyecek mi yoksa geri mi çekilecek?



Açık olan şey, saldırının savaşın seyrini değiştirmiş olması. Ukrayna'nın yıldırım saldırısı, güçlü rakibinin zırhındaki çatlakları ortaya çıkardı.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ



Geçen yaz düzenlenen başarısız karşı saldırının ardından operasyon Ukrayna'ya moral sağladı. Bu saldırı, kaçınılmaz şekilde savaşı tersine çevirdi ve çatışmanın şartlarını yeniden belirledi.



ABD Başkanı Joe Biden, Kursk harekatıyla ilgili dün yaptığı ilk açıklamada, "Durum Putin için gerçek bir ikilem yaratıyor" dedi.

EN BÜYÜK SINIR ÖTESİ OPERASYON



Ukrayna, Kursk'ın yanı sıra Rusya'nın Belgorod bölgesine de iki gündür saldırıyor. Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle bölgede federal acil durum ilan edildi. Bu bölgelerden en az 200 bin Rus yurttaşının tahliye edildi.



Ukrayna, 6 Ağustos'ta başlattığı Kursk harekatıyla savaştaki en büyük sınır ötesi operasyonunu düzenliyor.

