Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk sınır bölgesine yaptığı sürpriz saldırı, ülkenin askeri komutanları için bir kumar niteliğindeydi. Başlamasının ardından bir hafta geçmesine rağmen operasyonun genel amacı hala belirsizliğini koruyor. Ukrayna ele geçirdiği toprakları mı koruyacak, Rus topraklarında ilerleyişini mi sürdürecek yoksa geri mi çekilecek? Ukrayna'nın en büyük sınır ötesi operasyonu savaşın gidişatını değiştirebilir mi?

Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı savaşın seyrini değiştirebilir mi?
Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem"

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem"

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askerlerinin Rus toprağı Kursk'a yönelik düzenlediği büyük sınır ötesi saldırının etkileri devam ediyor.

Kiev, nükleer silahlara sahip bir düşmana karşı hiçbir başarı güvencesi olmayan ve sınırlı kaynaklara dayalı bir saldırıya kalkıştı.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk bölgesinde 82 yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu.

OPERASYONUN AMACI NE?

Başlamasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bu cüretkar operasyonun genel amacı hala belirsizliğini koruyor.

Ukrayna ele geçirilen topraklarda varlığını sürdürecek mi, Rus topraklarına doğru ilerleyecek mi yoksa geri mi çekilecek?

Açık olan şey, saldırının savaşın seyrini değiştirmiş olması. Ukrayna'nın yıldırım saldırısı, güçlü rakibinin zırhındaki çatlakları ortaya çıkardı.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Geçen yaz düzenlenen başarısız karşı saldırının ardından operasyon Ukrayna'ya moral sağladı. Bu saldırı, kaçınılmaz şekilde savaşı tersine çevirdi ve çatışmanın şartlarını yeniden belirledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kursk harekatıyla ilgili dün yaptığı ilk açıklamada, "Durum Putin için gerçek bir ikilem yaratıyor" dedi.

EN BÜYÜK SINIR ÖTESİ OPERASYON

Ukrayna, Kursk'ın yanı sıra 'nın Belgorod bölgesine de iki gündür saldırıyor. Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle bölgede federal acil durum ilan edildi. Bu bölgelerden en az 200 bin Rus yurttaşının tahliye edildi.

Ukrayna, 6 Ağustos'ta başlattığı Kursk harekatıyla savaştaki en büyük sınır ötesi operasyonunu düzenliyor.

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