Ukrayna'nın yeni başbakanı belli oldu: Yulia Svyrydenko

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yeni başbakan olarak belirlediği Yulia Svyrydenko, parlamentodan onayı aldı.

2020 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda olan Denis Şimihal'in yerini alan 39 yaşındaki Svyrydenko, Kasım 2021'den bu yana başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı olarak görev yapıyordu.

Svyrydenko ABD ile Ukrayna arasında mayıs ayında, değerli madenlere ilişkin yapılan müzakerelerde ülkesi adına anlaşmayı imzalayan isimdi.

Svyrydenko, siyaset öncesi özel sektör ve kamuda çeşitli görevlerde bulundu.

Muhalefet milletvekili Oleksiy Honcharenko, 450 koltuklu parlamentoda Svyrydenko için 262 milletvekillinin oy verdiğini bildirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI İÇİN ŞMİHAL'E ONAY

Öte yandan Ukrayna parlamentosundan yeni kabine için oylama düzenlendi. Savunma bakanlığına önerilen 49 yaşındaki Denis Şmihal, 450 sandalyeli parlamentoda 267 milletvekilinin "evet" oyunu olarak ülkenin yeni savunma bakanı oldu. 2020'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Şmihal, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı olarak ülke tarihine geçti. Şmıhal, savunma sektörünü, yerli silah üretimini, silah ve savunma alanındaki uluslararası iş birliğini denetleyecek, aynı zamanda devlet harcamalarının büyük kısmından da sorumlu olacak.

KAPSAMLI KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Ukrayna parlamentosu ayrıca Savunma Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığının, Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanlığının birleştirilmesine karar verdi. Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksii Sobolev, Enerji Bakanı Svitlana Grynychuk, Sosyal Politika, Aile ve Ulusal Birlik Bakanı Denys Uliutin, Adalet Bakanı Herman Halushchenko, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kachka oldu.

Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Kuleba, İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, Gazi İşleri Bakanı Nataliia Kalmykova, Gençlik ve Spor Bakanı Matviy Bidny, Eğitim ve Bilim Bakanı Oksen Lisovyi ise koltuğunu korudu.