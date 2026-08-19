Ukrayna’nın yeni Savunma Bakanı belli oldu

Ukrayna parlamentosu, yeni savunma bakanını seçti. Yevhenii Khmara, 226 oya karşılık 312 milletvekilinin desteğiyle göreve geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , temmuz ayında Mykhailo Fedorov’un görevden alınmasının ardından daha önce vekaleten bakan olarak atadığı Khmara'yı aday göstermişti.

FEDEROV ZELENSKİ'YE MEYDAN OKUDU

Fedorov, savaş devam ederken ülkede seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulunarak Zelenski yönetimine açık bir meydan okumada bulundu.

“Demokrasi Rusya'nın rehinesi olamaz.” diyen Fedorov, “Uzun savaş koşullarında bile Ukrayna'nın tam demokratik sürecini yenilemesini sağlayacak yasal, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna yasaları, sıkıyönetim devam ettiği sürece seçim düzenlenmesine izin vermiyor. Fedorov'un çıkışı, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana önde gelen bir Ukraynalı siyasi isim tarafından yapılan ilk seçim çağrısı oldu.