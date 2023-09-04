Ukrayna'nın muhtemel yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov hakkında tüm bilinenler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın ana özelleştirme ajansının başkanı Rustem Umerov'u savaş zamanı ülkede savunma bakanı olarak görev yapması için önerdi.

Umerov'un atanabilmesi için adaylığının parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

Oleksii Reznikov'un yerine savunma bakanı olacak olan Umerov hakkında tüm bilinenler:41 yaşındaki Umerov, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Karadeniz Ukrayna yarımadasından bir Türk halkı olan Kırım Tatarıdır.

Umerov, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, 1940'larda o zamanki Sovyet Kırım'ından sürgün edilen Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.



Umerov, 2020 yılından bu yana Ukrayna hükümetinin Kırım'ın işgalini sona erdirme stratejisi üzerinde çalışan görev gücünün bir üyesi.



Eylül 2022'de, o zamanlar Avrupa yanlısı Holos partisinden bir milletvekili olan Umerov, devlet varlıklarını özel yatırımcılara satan bir kurum olan Devlet Mülkiyet Fonu'nun başına geçti.

Sık sık yolsuzluk skandallarına karışan bu kurumu toparlamasıyla tanınıyor. Ayrıca devlet mülklerinin satışını yeniden başlatarak savaş sırasında devlet için rekor gelir elde etti.

Kendisine yakın kişiler tarafından yetenekli bir müzakereci olarak tanımlanan Umerov, Rusya'nın geniş çaplı işgalinden bir ay sonra, Mart 2022'de Rusya ile müzakereleri yürüten Ukrayna ekibinin bir üyesiydi.



Karadeniz Tahıl anlaşması ve 2022'de güneydeki Mariupol kenti için yapılan savaş sırasında esir alınan Ukraynalı Azov savaşçıları da dahil olmak üzere esir takası görüşmelerinde de yer aldı.

Zelenskiy'nin Mayıs ayında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette heyetin bir üyesiydi ve First Lady Olena Zelenska'ya Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette eşlik etti.

Umerov kariyerine özel sektörde başladı. Ukrayna'nın önde gelen mobil operatörlerinden birine 2004 yılında katıldı. 2013 yılında kendi yatırım şirketi ASTEM'i ve ASTEM Vakfı'nı kurdu. Ekonomi alanında lisans ve finans alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir.