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"Ukrayna'ya 2 bin asker gönderilecek" iddiası | Fransa'dan yalanlama

Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"Ukrayna'ya 2 bin asker gönderilecek" iddiası | Fransa'dan yalanlama

Savunma Bakanlığı'na, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin'in Fransa'nın 'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddiası soruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bu iddia yalanlanırken, Narışkin tarafından gündeme getirilen konunun, "Rusya'nın kitlesel çapta dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiği" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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