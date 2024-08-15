Ukrayna'ya 51 dolar bağış yapan balerine 12 yıl hapis cezası

Rusya, Ukrayna'ya destek için bir yardım kuruluşuna 51 dolar bağışlayan amatör balerin Ksenia Karelina'yı vatana ihanet suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ukrayna'ya 51 dolar bağış yapan balerine 12 yıl hapis cezası

ABD ve vatandaşlığı bulunan amatör balerin Ksenia Karelina, 'ya 51 dolar bağış yaptığı için 12 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı ilk gün olan 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya destek için bir yardım kuruluşuna yaptığı 51 dolar bağış genç kadının özgürlüğüne mal oldu.

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan ve 2021 yılında ABD vatandaşlığını alan Karelina, geçtiğimiz şubat ayında aile ziyareti için geldiği Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta hakim karşısına çıkan 33 yaşındaki Karelina için 15 yıl hapis cezası talep edildi.

Amatör balerini “vatana ihanetten” suçlu bulan mahkeme, Karelina'yı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karelina'nın bağış yaptığı kuruluşun Ukrayna'ya tıbbi destek malzemeleri, ekipman, silah ve mühimmat alınması için para topladığını iddia ederken söz konusu kuruluş FSB'nin iddialarını kabul etmedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

Gazzeli kadın ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kesiyor

Gazzeli kadın ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kesiyor

Almanya'da aktivistlerden dört havalimanında eylem

Almanya'da aktivistlerden dört havalimanında eylem

Hamas'tan öldürülen İsrailli rehine için açıklama

Hamas'tan öldürülen İsrailli rehine için açıklama

Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 40 bini geçti

Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 40 bini geçti

Rusya, Belgorod bölgesinde "federal acil durum" ilan etti

Rusya, Belgorod bölgesinde "federal acil durum" ilan etti

Breaking Bad gerçek oldu! Rahip kilisede uyuşturucu üretti

Breaking Bad gerçek oldu! Rahip kilisede uyuşturucu üretti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...