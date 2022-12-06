Ukrayna'ya adanan iki euroluk madeni paralar tedavüle girdi

Parada Slava Ukraini (Şan olsun Ukrayna'ya) kelimeleri yer alıyor. Ayrıca elinde bir kuşu olan kızla, bir buğday başağı resmediliyor.



Madeni para, Estonya'daki ve Avrupa'nın diğer yerlerindeki insanlara mağazalar aracılığıyla ulaşmaya başladı.



Eesti PankYöneticisi Madis Müller, Ukrayna şu anda Avrupa kültürel alanının ortak değerleri için kendi halkının hayatı pahasına bir savaş veriyor ve onları bu konuda desteklemeye devam etmek bizim elimizde” dedi.

YABANCI DİLDE İLK PARA



Eesti Pank'in çok hızlı bir şekilde Ukrayna ve özgürlüğüne adanmış iki euroluk madeni parayı çıkarmaya ve bu yıl öncelikle Ukrayna merkez bankasına mali destek sağlamak için basmaya karar verdiğini ve böylece kendi yardımlarını istedikleri yere yönlendirebileceklerini sözlerine ekledi.



Açıklamada ayrıca bankanın ilk defa yabancı bir dilde para bastığı belirtildi



Eesti Pank'tan yapılan yazılı açıklamada, “Yaz aylarında çıkan jetonlu kartı alarak katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanından destekçiler geldi ve Ukrayna'ya 350 bin euroluk ilk bağış yapıldı. Hayır amaçlı satışlar devam ettikçe kesinlikle daha fazlası gelecek” dedi.