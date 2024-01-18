Ukrayna’ya ait savaş aracı, Rus zırhlısını imha etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait M2A2 Bradley tipi ABD yapımı savaş aracının, Rus BMP-2 tipi zırhlı aracını imha ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ukrayna’ya ait savaş aracı, Rus zırhlısını imha etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna’ya ait bir M2A2 Bradley IFV, bir Rus BMP-2'yi yakın mesafeden imha ediyor” denildi.

Donetsk bölgesindeki çatışamalardan olduğu ifade edilen görüntülerde, M2A2 Bradley’in ateş açarak Rus BMP-2 tipi askeri araca yaklaştığı, ardından Rus BMP-2’nin infilak ettiği görüldü.

M2A2 Bradley zırhlı piyade aracı, ABD merkezli BAE Systems Land & Armaments tarafından 1981–1995 yılları arasında üretildi.

Bu araç özellikle Körfez Savaşı ve Irak Savaşı’nda ABD ordusunca yaygın olarak kullanılmıştı. BMP-2 ise Sovyetler Birliği’nde Kurganmashzavod tarafından 1980’de üretilmeye başlandı. Günümüzde bu zırhlı piyade aracının üretimi hala devam etmektedir.

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