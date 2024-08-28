Ukrayna'ya alternatif güzergâhlar: Rus doğalgazında Türkiye planı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi konusunda alternatif güzergâhlara işaret etti. Peskov, Türkiye'de doğalgaz merkezine yönelik planlarının olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya alternatif güzergâhlar: Rus doğalgazında Türkiye planı

Moskova, Rus doğalgazına ilişkin Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Kremlin, Rus gazının üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi konusunda alternatif güzergâhların ve Türkiye'de doğalgaz merkezine yönelik planların olduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden transit geçişine yönelik 31 Aralık'ta sona erecek olan anlaşmaya işaret etti.

Anlaşmanın uzatılmaması hâlinde, Avrupalı tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Ukrayna, ile yeni bir doğalgaz transit anlaşması yapmayı planlamadığını daha önce birçok kez açıklamıştı. 

Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezi, Rusya tarafından Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatında cazip ve gerçekçi bir proje olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmeyle, Türkiye’de kurulacak doğalgaz merkezi projesine hız verildiği açıklanmıştı.

Putin, burada yaptığı açıklamada, Gazprom’un BOTAŞ’a projeye yönelik yol haritasını sunduğunu duyururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul Finans Merkezi'nin aynı zamanda Türkiye’nin enerji merkezi haline geleceğini söylemişti.

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