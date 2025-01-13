Ukrayna'ya destek yağıyor: 4 bin 500 İHA savaşa hazır

Ukrayna’ya batılı ülkelerden askeri yardımlar gelmeye devam ediyor. Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, sosyal medya hesabından Litvanya'nın Ukrayna’ya bu hafta 5 milyon euro değerinde 4 bin 500 İHA göndereceğini duyurdu.

Son hükümet toplantısında yardımların transferi için yeni ve daha hızlı bir prosedür uygulanmasına karar verildiğini ifade eden Sakaliene, “Bu değişiklikler, prosedürler için gereken süreyi önemli ölçüde azaltacak ve yardımın Ukrayna'ya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak. Litvanya Ukrayna'nın her zaman yanında” dedi.

Litvanya basınında yer alan haberlerde, Ukrayna'ya gönderilmesi gereken binlerce insansız hava aracının teslimatının bürokratik engeller nedeniyle geciktiği ve İHA’ların aylardır depolarda tutulduğu belirtilmişti.

