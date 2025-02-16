Ukrayna'ya gizemli sevkiyat: "Nakliye kamyonu değil hava savunma sistemi"

Savaş çabalarını desteklemek üzere gönderilen hava savunma sistemi "Gravehawk" Ukrayna topraklarına ulaştı. Bu sistem, eski tip füzeleri modernize ederek günümüz koşullarına uyarlamak üzere tasarlandı. İngiltere tarafından gönderilen füzeler, sıradan birer nakliye konteyneri gibi görünüyor ve savaş alanına gizli bir şekilde konuşlandırılabiliyor. Kuzey Kore de geçtiğimiz günlerde en yakın müttefiki Rusya'ya "sivil araç görünümlü roketatar" yollamıştı.

Ukrayna'ya gizemli sevkiyat: "Nakliye kamyonu değil hava savunma sistemi"

, yeni geliştirilen hava savunma sistemi "Gravehawk"ı 'ya tedarik etmeye başladı.

Bu sistem, Sovyet döneminden kalma füzeleri, sıradan bir nakliye konteyneri gibi görünen modern bir kara platformuna entegre etmek üzere tasarlandı.

İNGİLTERE'DEN GÖNDERİLDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, iki Gravehawk ünitesi Ukrayna'ya gönderildi ve aktif olarak kullanılıyor. Yıl içerisinde 15 adet daha teslimat yapılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl geliştirilen Gravehawk sistemi, kara tabanlı bir platformdan R-73 füzelerini fırlatmak üzere tasarlandı.

GİZLİCE KONUŞLANDIRILMAK ÜZERE TASARLANDI

Standart bir nakliye konteynerinde barındırılan sistem, mevcut ulaşım altyapısı kullanılarak gizlice konuşlandırılabiliyor.

Bu yeni sistem, Ukrayna'nın yeni silah üretimi gerektirmeden Sovyet tasarımı stoklarını yeniden kullanmasına olanak tanıyor.

UKRAYNA'YA ÖZEL GELİŞTİRİLDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, Gravehawk'ı Ukrayna için askeri yeniliklere odaklanan özel bir birim olan Taskforce Kindred aracılığıyla geliştirdi.

Proje, her birimin yaklaşık 1,2 milyon dolara mal olmasıyla toplam 7,5 milyon dolarlık maliyetle sadece 12 ayda tamamlandı. Danimarka da Gravehawk için fon sağladı.

Ukrayna'ya gizemli sevkiyat: "Nakliye kamyonu değil hava savunma sistemi" - 1 İlk bakışta sıradan beyaz bir kamyonet gibi görünüyor. Ancak gerçekte kamufle edilmiş bir roketatar. İlk kez 2023 yılında bir askeri geçit töreninde görülmüştü.

KUZEY KORE DE RUSYA'YA YOLLAMIŞTI

Kuzey Kore de geçtiğmiz günlerde en yakın müttefiki 'ya sivil bir araç gibi görünen ancak 122 mm'lik roketler atan bir kamyon yollamıştı.

Bu sistemler, hırpalanmış Rus roket birliklerine güçlü bir takviye anlamına geliyor.

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