Ukrayna'ya gizemli sevkiyat: "Nakliye kamyonu değil hava savunma sistemi"

İngiltere, yeni geliştirilen hava savunma sistemi "Gravehawk"ı Ukrayna'ya tedarik etmeye başladı.



Bu sistem, Sovyet döneminden kalma füzeleri, sıradan bir nakliye konteyneri gibi görünen modern bir kara platformuna entegre etmek üzere tasarlandı.

İNGİLTERE'DEN GÖNDERİLDİ



İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, iki Gravehawk ünitesi Ukrayna'ya gönderildi ve aktif olarak kullanılıyor. Yıl içerisinde 15 adet daha teslimat yapılması planlanıyor.



Geçtiğimiz yıl geliştirilen Gravehawk sistemi, kara tabanlı bir platformdan R-73 füzelerini fırlatmak üzere tasarlandı.

GİZLİCE KONUŞLANDIRILMAK ÜZERE TASARLANDI



Standart bir nakliye konteynerinde barındırılan sistem, mevcut ulaşım altyapısı kullanılarak gizlice konuşlandırılabiliyor.



Bu yeni sistem, Ukrayna'nın yeni silah üretimi gerektirmeden Sovyet tasarımı füze stoklarını yeniden kullanmasına olanak tanıyor.

UKRAYNA'YA ÖZEL GELİŞTİRİLDİ



İngiltere Savunma Bakanlığı, Gravehawk'ı Ukrayna için askeri yeniliklere odaklanan özel bir birim olan Taskforce Kindred aracılığıyla geliştirdi.

Proje, her birimin yaklaşık 1,2 milyon dolara mal olmasıyla toplam 7,5 milyon dolarlık maliyetle sadece 12 ayda tamamlandı. Danimarka da Gravehawk için fon sağladı.