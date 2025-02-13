Ukrayna'ya gönderilen silahlar karaborsada satılıyor mu?

Yakın zamanda Ukrayna ordusunun ABD'den aldığı silahların önemli bir kısmını sattığı, hatta bu silahların bir kısmının Meksika kartellerinin eline geçtiği iddia edildi.



X kanalındaki "The Tucker Carlson Show" un son bölümünde, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların "yarısına yakınının" karaborsada satıldığı öne sürüldü. Yorumcu, daha da ileri giderek, "CIA'in bundan kâr sağladığını" iddia etti.



ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'nın kışkırtılmamış işgaline karşı savunmasına verdiği destek ülke içinden bazı eleştirilerin hedefi oluyor.



Carlson'ın iddiası emekli ABD Yarbay Daniel Davis ile yaptığı bir konuşmanın parçası olarak ortaya atıldı.

"CIA HER ŞEYİN TAMAMEN FARKINDA"



İddiasının spekülasyon olmadığı konusunda ısrar eden Carlson, "Satıyorlar ve çoğu sınırımızdaki uyuşturucu kartellerine gidiyor. Bu bir suç. İstihbarat teşkilatlarımız bunun tamamen farkında. Gerçekten bundan kar elde etmediklerini mi düşünüyorsunuz?" diye konuştu.



"Ukrayna silahlarını sipariş etmek için internete girebildiğini" iddia etti ancak bu silahların nerede veya nasıl satıldığına dair doğrudan bir kanıt sunmadı.