Ukrayna'ya gönderilen silahlar karaborsada satılıyor mu?
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların karaborsada satıldığını iddia etti. Carlson'ın iddialarına göre bu silahlar internet üzerinden satılıyor ve hatta Meksikalı kartellerin eline geçiyor. Yorumcu, daha da ileri giderek, "CIA'in de bu satıştan kâr sağladığını" iddia etti. ABD ve Ukrayna yetkilileri askeri yardımları izlemek için sıkı denetim önlemleri uyguluyor.
Yakın zamanda Ukrayna ordusunun ABD'den aldığı silahların önemli bir kısmını sattığı, hatta bu silahların bir kısmının Meksika kartellerinin eline geçtiği iddia edildi.
X kanalındaki "The Tucker Carlson Show" un son bölümünde, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların "yarısına yakınının" karaborsada satıldığı öne sürüldü. Yorumcu, daha da ileri giderek, "CIA'in bundan kâr sağladığını" iddia etti.
ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'nın kışkırtılmamış işgaline karşı savunmasına verdiği destek ülke içinden bazı eleştirilerin hedefi oluyor.
Carlson'ın iddiası emekli ABD Yarbay Daniel Davis ile yaptığı bir konuşmanın parçası olarak ortaya atıldı.
"CIA HER ŞEYİN TAMAMEN FARKINDA"
İddiasının spekülasyon olmadığı konusunda ısrar eden Carlson, "Satıyorlar ve çoğu sınırımızdaki uyuşturucu kartellerine gidiyor. Bu bir suç. İstihbarat teşkilatlarımız bunun tamamen farkında. Gerçekten bundan kar elde etmediklerini mi düşünüyorsunuz?" diye konuştu.
"Ukrayna silahlarını sipariş etmek için internete girebildiğini" iddia etti ancak bu silahların nerede veya nasıl satıldığına dair doğrudan bir kanıt sunmadı.
UKRAYNA SİLAHLARI VE ÇÜRÜTÜLEN İDDİALAR
ABD ve Ukrayna yetkilileri askeri yardımları izlemek için sıkı denetim önlemleri uyguluyor.
ABD hükümetinin askeri yardımları takip eden internet sitesi Ukraine Oversight'ın raporlarına göre, bazı silahların çatışma bölgelerinde kaybolduğu belirtilirken, Carlson'ın öne sürdüğü düzeyde önemli bir karaborsa satışına dair bir kanıt bulunmuyor.
Harvard Üniversitesi ayrıca, Ukrayna silahlarının "Finlandiyalı gangsterlere, Fransız isyancılara, Nijeryalı savaşçılara ve Meksika kartellerine" satıldığı iddialarını, Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim'in bir raporuna atıfta bulunarak çürüttü.
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