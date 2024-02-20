Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov, İspanya'da öldürüldü

Haberde, Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi kaynaklarının, Kuzminov'un Ukrayna'da kalmak yerine İspanya'da yaşamayı tercih ettiğini öne sürdüğü bilgisi verildi.



Ukrayna ile savaşın başlamasından önce askerliği bırakmaya çalıştığı ve sonrasında da savaşa gitmek istemediği söylenen Rus pilot Kuzminov, 9 Ağustos 2023'te kullandığı Mi-8 tipi helikopter ile Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın doğusundaki bir asker üsse iniş yapmıştı.



Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmıştı.



Kuzminov, görüntülerde savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısını yapmıştı.



İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI, NAVALNY'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İNANDIRICI AÇIKLAMA İSTEDİ



Diğer yandan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 16 Şubat'ta Rusya'da kaldığı cezaevinde hayatını kaybetmesiyle bağlantılı olarak İspanya Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Madrid Büyükelçisi Yuri Klimenko'yu Bakanlığa çağırdığı bildirildi.



İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basına yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın ölümünün "tamamen haksız olduğunu ve asla gerçekleşmemesi gerektiğini" belirterek "bunun sorumlusunun, onu siyasi nedenlerle ve haksız yere hapse atanlar olduğunu" söyledi.



Albares, Rusya'dan "inandırıcılığı olacak şekilde bu ölüm olayına açıklık getirmesini" istedi.