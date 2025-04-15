Ukrayna'ya karşı savaşan Çinliler konuştu: "Ruslardan duyduğumuz her şey yalanmış"

Rusya için savaşırken yakalanan iki Çin vatandaşı, cephede yaşadıklarını anlattı. Askerler savaşa, Çin hükümeti tarafından gönderilmediklerini belirtti. Kyiv Independent'in haberine göre Ukrayna'nın elinde bulunan Çinli esirlerden Wang Guangjun, Ukraynalı bir asker tarafından yakalandıktan sonra Rusya'nın kimyasal silahıyla hedef alındığını söyledi. Başkent Kiev'deki basın toplantısında konuşan Wang, "Gücümü kaybediyordum ve baygınlık geçiriyordum. Sonra düştüm ve birinin beni yakamdan tutup temiz havaya çıkardığını hissettim" dedi. Wang, Ukrayna birlikleri tarafından ele geçirildiğini ve Rus saldırıları devam ederken kendini bir sığınakta bulduğunu anlattı. Ukraynalı askerlerin, "sprey gaz" saldırısı sonrası hayatta kalmasına yardımcı olduğunu belirtti. Wang, "Ukraynalı askerler bizi korudu ve iyi davrandılar" dedi. "YÜZLERCE ÇİNLİ VAR" 1991 doğumlu Wang Guangjun ve 1998 doğumlu Zhang Renbo, Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı savaşırken yakalanan ilk Çinliler. Onların ele geçirildiğini ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 11 Nisan'da duyurmuştu. Zelenski, en az yüzlerce Çin vatandaşının Ukrayna'da Rus saflarında savaştığını açıklamıştı.

TİKTOK'TA GEZİNİRKEN REKLAMI GÖRMÜŞ



Wang, Çin'de TikTok'ta gezinirken Rus ordusuna katılma reklamı yapan bir ilan gördüğünü anlattı. Geçenyaz işini kaybettikten sonra teklifle ilgilendiğini, özellikle askerlik hizmetinin Çin'de prestijli bir iş olarak görüldüğünü dile getirdi.



Wang'ın irtibata geçtiği bir askere alma görevlisi, ona Çinli bir askerin Rus ordusunda ayda 200 bin ile 250 bin Rus rublesi (2 bin-3 bin dolar) kazanabileceğini söylemiş. Bu, Çin'deki ortalama bir maaştan daha yüksek.



Wang'a göre işe alan kişi ayrıca Rusya'ya seyahatini karşılama ve gerekli belgeleri edinmesine yardımcı olma sözü de vermiş. Ancak Wang, bunun gerçekleşmediğini söyledi. Daha sonra Rusların Wang'ın banka kartını ve telefonunu elinden aldığını, böylece Wang'ın kazandığı parayı yönetemediğini belirtti.



"PARA KAZANMAK İSTİYORDUM"



Yakalanan diğer asker Zhang ise varlıklı bir aileden geldiğini, itfaiyeci ve kurtarıcı olarak çalıştığını anlattı. Aralık ayında Rusya'ya geldiğini ve önce inşaatta bir iş teklifi aldığını, ancak sonunda askerlik hizmeti için askere alındığını söyledi.



Zhang, “Para kazanmak istiyordum ama kendimi savaşta bulacağımı tahmin etmemiştim” dedi.



İki asker de Çin'in neresinden geldiklerini söylemedi. İkili, Çin hükümetiyle hiçbir bağlantıları olmadığını ve Rus ordusuyla kendi özgür iradeleriyle bir sözleşme imzaladıklarını iddia etti.



Savaş alanına ulaşmadan önce güzergahları Moskova, Rostov-on-Don ve Ukrayna'nın doğusunda Rus işgali altındaki Donetsk'ten geçiyordu.

Wang'a göre, kendisi de muhtemelen Orta Asya, Gana ve Irak'tan gelen diğer milletlerden insanlarla birlikte kampa yerleştirildi. "HİÇ ASKER ÖLDÜRMEDİM"



Çinli esirler, kendilerine emir vermek için el kol hareketlerine güvenen Rus komutanlara tabi olduklarını söylediler.



Wang askere alındıktan sonra kaçmasının zor olacağını çünkü eğitim alanındaki kontrolün çok sıkı olduğunu söyledi. Wang ayrıca hiçbir Ukraynalı askeri öldürmediğini de iddia etti. Yakalandığında cephede sadece üç gün geçirdiğini söyledi. Zhang ise yakalandığı ana kadar hiç Ukraynalı asker görmediğini belirtti.



"UKRAYNA O KADAR ZAYIF DEĞİLMİŞ"



Her iki Çinli de basın toplantısında Rusya'yı eleştirdi ve yurttaşlarını bu ülke için savaşa girmekten vazgeçirdi. Ancak Kyiv Independent'e göre bu açıklamaları yaparken Ukrayna'nın esareti altında oldukları için iddialarının samimiyetini doğrulamak mümkün değil.



Wang, “Savaşta yer almak isteyen Çin vatandaşlarına bunu yapmamaları gerektiğini söylemek istiyoruz. Çünkü Ruslardan duyduğumuz her şey yalanmış. Rusya'nın o kadar da güçlü olmadığı ve Ukrayna'nın da o kadar zayıf olmadığı ortaya çıktı. Bu yüzden savaşlara hiç katılmamak daha iyi" ifadelerini kullandı.