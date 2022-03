ABD Başkanı Biden: Ukrayna'ya 800 milyon dolar yardım emri verdim

Son dakika haberi! Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği törenle Ukrayna'ya yönelik yeni savunma yardımını içeren kararnameyi imzaladı.



İmza törenine Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen H. Hicks katıldı.



Biden, imza töreninden önce yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bugün ABD Kongresinde yaptığı konuşmaya değinerek, "Zelenskiy'e bu sabahki ateşli konuşması için teşekkür ederim. Onu sabah özel rezidansımda dinledim ve önemli bir konuşma yaptı. Zelenskiy, Rusya'nın korkunç ve zalimce saldırıları karşısında önemli bir cesaret ve güç gösteren Ukrayna halkı için konuştu." dedi.



Rusya'nın apartmanları bombaladığını ve hastanelere saldırdığını belirten Biden, "Bu zalimlikler tüm dünyada tepkiye yol açıyor. Tüm dünya Putin'e her ağır bedeli ödetmek konusunda birlik olmuş durumda." diye konuştu.



Biden, Amerikan halkının Zelenskiy'nin yardım çağrılarına yanıt verdiğine, Kongrenin Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketini her iki partinin de desteğiyle onayladığına işaret etti.



Ukrayna'ya geçen yıl içinde 650 milyon dolarlık yardım sağladıklarını vurgulayan Biden, 12 Mart Cumartesi de 200 milyon dolarlık savunma yardımını onayladığını anımsattı.



YARDIM PAKETİNİN İÇERİĞİNDE İHA'LAR DA VAR



Biden, bugün de Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurduklarını söyleyerek, "Bu paketin içinde 800 uçaksavar sistemi var. Böylece Ukrayna'nın kendilerine saldıran ve hava sahalarını ihlal eden uçak ve helikopterleri durdurmaya devam etmesini sağlayacağız. Ukrayna'ya daha uzun menzilli uçaksavar sistemleri ve bu sistemler için cephane yardımı vereceğiz. Ayrıca bu pakette 9 bin tanksavar sistemi olacak. Bu yüksek güvenilirlikteki sistemleri Ukraynalı kuvvetler son derece verimli kullanıyor." şeklinde konuştu.



Söz konusu paketin içinde küçük silahlar, makinalı silahlar ve çeşitli silahlar olduğunu aktaran Biden, "Ayrıca bu paketin içinde insansız hava araçları (İHA) da olacak. Biz tüm bunları tek başımıza yapmıyoruz. Ortak ve müttefiklerimiz de yardımlara destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.



"BU, UZUN VE ZORLU BİR SAVAŞ OLACAK"



Biden, ABD'nin ve müttefiklerinin Ukrayna'ya gerekli ekipmanları sağlamaya her zaman hazır olduğunun altını çizerek, "Şimdi size dürüst olacağım, bu uzun ve zorlu bir savaş olacak ancak Putin'in sivillere karşı, ahlaka aykırı saldırılarına karşı Amerikan halkının Ukrayna'ya desteği her zaman sürecek." dedi.



ABD'nin Ukrayna'ya yönelik insani yardımlarını da artırdığını dile getiren Biden, sadece son 1 haftada Ukrayna'ya ve komşu ülkelerine 300 milyon dolarlık insani yardım sağladıklarını kaydetti.



Biden, Putin yönetimini ekonomik yaptırımlarla daha da zayıflatırken, Ukrayna'nın müzakerelerde elini güçlendirmeye çalışacaklarının altını çizerek, "Ortak ve müttefik ülkelerimizle bu trajik ve gereksiz savaşı bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Konuşmasının ardından Biden, söz konusu pakete ilişkin kararnameyi imzaladı.