Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı

Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 133 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısının ardından ulusa seslendi. Saldırının Ukrayna'yla bağlantılı olduğunu iddia eden Putin, "Kaçmaya çalıştılar, Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre saldırganlara, Ukrayna tarafından sınırı geçmeleri için bir geçit hazırlandı." iddiasında bulundu.



Putin, saldırıyı Nazilerin yaptığı katliamlara benzetti. 4 saldırgan da dahil olmak üzere toplamda 11 şüphelinin yakalandığını söyledi. Rus lider, saldırının ardındaki tüm faillerin tespit edileceğini ve cezalandırılacağını da ekledi.



9 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak? Haberi Görüntüle Moskova'da terör saldırısı | Zelenski: Ruslar hep aynı yöntemleri kullanıyor Haberi Görüntüle Putin'in bu sözlerinin ardından Ukrayna'da bir kez daha hava saldırısı sirenleri çaldı. Binlerce kişi sığınaklara indi. Kiev'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Görgü tanıkları çok sayıda füzenin havada önlendiğini aktardı.



NATO topraklarına komşu Lviv şehri de hedef alındı. Polonya silahlı kuvvetleri, sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçaklarının alarm durumuna geçtiğini bildirdi.



Saldırılar, Rusya'da 133 kişinin öldüğü terör eylemini izledi. Terör örgütü DAEŞ konser baskınını üstlenmiş olsa da Rus yetkililer Ukrayna'yı suçluyor.