Ukrayna’yı yutan yangınlar: Rusya alevleri bilerek mi körüklüyor?

Ukrayna’da çıkan orman yangınları, bölge halkına savaşın gölgesinde zorlu koşullar yaşatıyor.

Yangınların en yoğun olduğu bölge, hala çatışmaların sürdüğü doğu Ukrayna.

Devlet kurumu Forests of Ukraine verilerine göre, 2025’in ilk sekiz ayında orman yangınlarının yüzde 60’ı Harkov bölgesinde görüldü. Studenok’u saran yangın, köye 23 kilometre uzaklıktaki bir milli parktan başlayarak 6 bin hektarı kül etti.



BİR MİLYON HEKTAR KÜL OLDU

Ukrayna genelinde 2024 yılında yaklaşık 1 milyon hektar alan yandı. Bu rakam, aynı dönemde tüm Avrupa Birliği’nde yanan alanın iki katı.

The Guardian ve Kyiv Independent tarafından yapılan analizler, bu yangınların doğrudan Rusya’nın işgaliyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Uydular, cephane patlamalarıyla başlayan yüzlerce küçük ama uzun süreli yangını kaydetti.



Uzun süren savaş, bozulmuş ekosistemler ve artan sıcaklıklar, bölgeyi bir “barut fıçısına” çevirdi.

İTFAİYECİLER HEDEF OLDU

Sadece alevler değil, insansız hava araçları da Ukraynalı itfaiyecilerin kabusu. Kherson’daki Kamianska Sich Milli Parkı yöneticisi Serhii Skoryk, “Yangın söndürürken üzerimizde sürekli drone'lar dolaşıyor. Kamyonun yanında tüfekle nöbet tutuyoruz” diyor.

Yangın söndürme araçlarına elektronik karıştırıcılar takılsa da, yeni nesil Rus drone'ları bunları aşıyor. Bu nedenle park çalışanları av tüfekleriyle kendilerini savunmaya çalışıyor. Sosyal medyaya düşen görüntüler, üzerinde “itfaiye” yazan araçların hedef alındığını doğruluyor.



Bazı saldırılar “çifte darbe” taktiğiyle yapılıyor: İlk patlama yangın çıkarıyor, ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ikinci drone'la vuruluyor. Bu tür saldırılar, uluslararası hukukta savaş suçu kapsamına giriyor.



ORMANLAR KASITLI HEDEF Mİ?

Ukrayna savcıları, doğa alanlarını hedef alan saldırıların “bilinçli çevre tahribatı” olup olmadığını araştırıyor.

Kherson Bölge Savcılığı’ndan Vitaliy Nikitin, “Her top atışı bilinçli bir askeri eylemdir. Ormanlar, milli parklar, çevre unsurları zarar gördüğünde bunu kayıt altına alıyoruz” diyor.



Ancak savaş bölgelerine erişim zor olduğundan, Rus birliklerinin kasıtlı olarak yangın çıkardığını kanıtlamak kolay değil.

Truth Hounds araştırmacısı Anhelina Hrytsei, 2024 ve 2025’te kurtarma ekiplerine yönelik saldırıların arttığını belirtiyor: “Operatör, üzerinde üniforma ve amblem olan kurtarma ekibini net biçimde görebiliyorsa, bu doğrudan niyet olmasa bile kasıtlı zarar vermeme yükümlülüğünün ihlalidir.”

TARLALAR, MAYINLAR VE YOK OLAN VERİM

Savaş hattındaki bölgelerde, mayınlar ve patlamamış mühimmat yangınları büyütüyor.

Alevlerin ısısıyla patlayan bombalar yeni yangınlar çıkarıyor. Rus ordusunun drone'larla “petal” tipi mayınlar atması, söndürme çalışmalarını imkansız hale getiriyor.

İzyum ormanlarının yüzde 90’ı hala mayınlı. Yangın söndürme ekipleri, ancak patlayıcı uzmanlarının alanı temizlemesinden sonra çalışabiliyor. Şimdiye kadar Ukrayna topraklarına 2 milyondan fazla mayın döşendi.

World Resource Institute’tan Peter Potapov, “Bu mayınlar ormanların yeniden canlanmasını on yıllar boyunca engelleyecek” diyor.