Ülkede ilk: En yaşlı doğum yapan kadını oldu

Üsküp'te 61 yaşındaki bir kadının ilk doğumunu yaptı.



Kiril ve Metodiy Üniversitesi Jinekoloji ve Doğum Kliniği Müdürü İrena Aleksiovska Papestiev, bu kadının "ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını" unvanını aldığını dile getirdi.



Tıp dünyasında sınırların olmadığını belirten Aleksiovska Papestiev, 2,3 kilogram ağırlığındaki, 48 santimetre boyundaki erkek bebeğe Petar isminin verildiğini ifade etti.

GEBELİK DONDURULAN YUMURTALIK ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞMİŞ



Gebeliğin, dondurulan yumurtalık aracılığıyla invitro dölleme yöntemiyle gerçekleştiğini ve bu vakanın Kuzey Makedonya'da bir ilk olduğunu aktaran Aleksiovska Papestiev, kadının hamilelik sürecinin ülke genelinde ilgiyle takip edildiğini belirtti.



Aleksiovska Papestiev, doğumun hamileliğin 36'ncı haftasında üniversite kliniğinde gerçekleştiğini söyleyerek, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu kaydetti.