Ülkelerden Gazze'deki ateşkes çağrısına destek

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyinden Gazze'de ateşkes çağrısına destek verdi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkese varılması ve kötüleşen insani koşullara acilen çözüm bulunması için yürütülen çabalara tam destek verildiği ifade edildi.



Açıklamada, Gazze'de akan kanı durdurma, acılara son verme, sivilleri koruma, işgali sona erdirme, barış ve güvenliği sağlama ve Filistinlilerin tüm meşru haklarını elde etmesi için çalışmanın gerekliliği vurgulandı.



BAHREYN



Bahreyn Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, insani yardım ulaştırılmasının hızlandırılması ve bağımsız Filistin devletinin kurulması yönündeki tüm çabaların desteklendiği kaydedildi.



KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ



KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de yaptığı yazılı açıklamada, tüm taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlatılması için gösterilen çabayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Budeyvi, KİK üyesi ülkelerin, krizin sona ermesi ve Filistin halkının kurtarılmasına dönük tüm çabaları desteklediklerini aktardı.



Daha önce de Umman, Kuveyt, Irak, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in 10 aydan fazla süredir Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları sonlandıracak ateşkes için arabulucu ülkelerin müzakereleri yeniden başlatma çağrısına destek verdiğini açıklamıştı.



ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

