Ülkelerin sürdürülebilirlik performansları açıklandı

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) tarafından hazırlanan yeni Sürdürülebilir Kalkınma Raporu yayımlandı. Rapor, dünya genelinde ardı ardına iki yıldır Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda (SKA) ilerleme kaydetmiyor. Raporda bu durumun temel nedeni olarak birden fazla ve eşzamanlı olarak gerçekleşen sağlık, iklim, biyolojik çeşitlilik, jeopolitik krizler gösteriliyor.



TAAHHÜT DENGESİZLİĞİ



Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, 2030'a giden yolda ülkelerin SKA'lara yönelik politika çabalarının ve taahhütlerinin büyük farklılıklar gösterdiğine işaret ediliyor. Raporda G20 ülkeleri arasında ABD, Brezilya ve Rusya, SKA’lara en az desteği, İskandinav ülkelerinin, Arjantin, Almanya, Japonya ve Meksika’nın da en fazla desteği sağladığı bilgisine yer veriliyor.



ÜLKE SIRALAMASI



2022 SKA Endeksi'nde en üst sırada 86,5 puanla Finlandiya yer alıyor. Onu, üç İskandinav ülkesi -Danimarka, İsveç ve Norveç– takip ediyor. Sıralamada yer alan ilk 10 ülkenin tümü Avrupa’dan. Doğu ve Güney Asya ülkeleri ise 2015 yılında SKA’ların benimsenmesinden bu yana en büyük ilerlemeyi sağlayanlar… Bangladeş ve Kamboçya 2015’den bu yana en fazla ilerleme gerçekleştiren iki ülke. Türkiye listede 70,4 puanla 71’inci sırada yer alıyor. 163 ülkenin bulunduğu listenin son sırasında ise Güney Sudan var.