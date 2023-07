Ülkelerin yüzde 94'ü aşırı yemek tüketiyor | Türkiye en çok kalori tüketen 5'inci ülke

Daily Mail'in haberine göre, Oxford Üniversitesinin "OurWorldInData" araştırmasında incelenen 184 ülkenin 173'ünde, insanların, her iki cinsiyet için önerilen günlük 2 bin-2 bin 500 kaloriden fazla tükettiği gözlemlendi.



Kullanılan veriler, ülkelerdeki her evin satın aldığı ortalama yiyecek miktarı üzerinden hesaplandı.



Listenin ilk 5 sıralamasında 4 bin 12 kaloriyle Bahreyn, 3 bin 868 kaloriyle ABD, 3 bin 850 kaloriyle İrlanda, 3 bin 824 kaloriyle Belçika ve 3 bin 762 kaloriyle Türkiye bulunurken, listenin sonunda 1641 kalori ile Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor.



Araştırmada ayrıca, listenin başında bulunan Bahreyn’de, her 10 yetişkinden 4'ünün obeziteden muzdarip olduğu gözlemlendi.



TÜRKİYE EN ÇOK KALORİ TÜKETEN 5'İNCİ ÜLKE



Türkiye'nin, ortalama 3 bin 762 kalori ile 5'inci sırada yer aldığı araştırmada, aşırı yemek tüketiminin, verimsiz uyku düzeni, uzun süreli çalışma, ışık kirliliğine maruz kalma ve stresli yaşam sürme gibi nedenlerden kaynaklandığının altı çizildi.



Araştırmada, aşırı gıda tüketiminin obezitenin birinci sebebi olduğu ve 1970 yılında dünya genelinde 175 milyon olan vaka sayısının günümüzde 1 milyara ulaştığı kaydedildi.



Artan obezite oranlarının tehlikesine dikkati çekilen araştırmada, söz konusu hastalığın hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları, Alzheimer ve diğer sağlık sorunlarına sebep olabileceği ifade edildi.



Yiyeceklerin, kalorilerinin her geçen gün artmasına rağmen besleyici öğelerinin azaldığı belirtilerek, insanların daha fazla yararlı besin almak için daha çok yemek yemeye başladığı sonucuna dikkat çekildi.



Araştırmanın verileri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) alındı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin